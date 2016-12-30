竹南蛇窯創辦人獲工藝成就獎 子承父志交流國際

2016-12-30 14:03

〔記者許展溢／苗栗報導〕國立台灣工藝研究發展中心主辦第10年「工藝成就獎」，一年只有一位得主，在與眾多工藝菁英競爭下，今年由91歲「竹南蛇窯」創辦人林添福拿下，獎金高達60萬元，是苗栗縣榮獲此一獎項第一人。縣長徐耀昌今天上午頒發「卓越成就 、榮耀苗栗」金牌祝賀。

大家都暱稱林添福「阿公」，從13歲開始向一位福州師傅學藝，便沉浸在陶藝王國，至今77年，多年來累積數不清經典作品，1972年創建一條長達23公尺的「竹南蛇窯」，更燒出攝氏1563度，獲金氏世界紀錄認證的「世界柴燒最高溫」茶碗。

林添福笑開懷的說，獲獎真的超讚、很開心，也提到自己兒子林瑞華傳承他的技藝，對兒子的表現相當肯定、讚賞。

林瑞華表示，將藉由今年林添福獲獎籌備「台灣硘聲文化基金會」，日後不僅要推展父親技藝、保存他的工法及作品，也希望藉此基金會能以正當性名義，跟國際間交流，除此也要推廣縣內各項工藝，包括竹編、木雕等。

徐耀昌指出，林添福是縣內首位榮獲國家級工藝成就獎的藝師，這些年來也傳承許多技藝，尤其看到與兒子林瑞華間的薪火相傳，相當不容易，期待接下來竹南蛇窯能繼續將手工藝發揮得淋漓盡致。