洪根深立命玄武創作特展 為美術館催生

知名雕塑家許一男〈左〉，致贈藍鯨獎牌給馬公高中傑出校友洪根深。（記者劉禹慶攝）

2016-12-30 13:17

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖即將設置美術館！旅高知名水墨藝術家洪根深，慨捐108幅畫作及收藏文物，贊助家鄉澎湖成立美術館，新館位置設在舊澎湖憲兵隊〈天后宮西側〉，並以洪根深冠名，今先行在澎湖生博館舉行特展，展示部分捐贈畫作及文物。

出生澎湖鼎灣村的洪根深，畫風一向以澎湖家鄉景物為主，顯示其心繫故鄉之情，雖因妻子工作關係，長年旅居高雄、台南等地，並在高雄成立現代畫學會、催生高雄市立美術館，在台灣藝壇佔有重要一席之地，但洪心中念念在茲的，就是為家鄉澎湖成立美術館，縣長陳光復上任後，就積極建言。

陳光復接受洪的建言，並在議長劉陳昭玲領導的議會支持下，選擇天后宮西側的澎湖憲兵隊歷史建築，籌備設立洪根深美術館，今日先行舉辦洪根深特展，展出部分捐贈畫作及文物，除了府會雙首長出席外，立委楊曜助理段湘玲、國美館長蕭宗煌、馬公市長葉竹林、議員陳慧玲、蘇陳秀〈加糸字旁〉色、陳振中及藝術界等人都出席。

洪根深創作個展以「立命玄武」為主題，玄武岩為澎湖群島主要地質景觀，洪也曾創作大幅立命玄武水墨畫，贈送給澎湖縣政府珍藏，由於洪也是馬公高中畢業校友，知名雕塑藝術家許一男，也致贈洪馬公高中藍鯨公共藝術獎座，表彰傑出校友貢獻，議長劉陳昭玲也謙稱，未來退休後能直接轉任洪根深美術館長，學習大師風範。