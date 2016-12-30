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高雄蜜棗揚名國際 日本開放進口

2016-12-30  13:47

〔記者陳文嬋／高雄報導〕市府農業局協助農民開拓海外市場，市長陳菊自2012年起，多次率團參加東京國際食品展，拜會日本國會議員及日本農林水產省官員，向日方表達希望開放蜜棗及紅肉種火龍果輸日，獲得日本同意去年派檢疫官來台，前往阿蓮區了解高雄蜜棗種植及栽培管理情況，作為以後開放的先前作業，同時做好蜜棗輸日規劃，經市府多年努力，日本農林水產省終於公布台灣蜜棗可進口日本。

蜜棗為高市重要的農產品，年產值約5.6億元，面積位居台灣首位，約佔44.36%，產期可由12月至隔年3月，為台灣民眾過年期間最重要的送禮水果；除鮮食外，市府積極輔導加工利用，輔導阿蓮區農會設置棗乾加工廠，每年收購蜜棗加工餘60公噸，並獲得清真認證，可助於清真市場的開拓。

農業局長蔡復進表示，為開拓國際市場，讓高雄農產品能與國際接軌，不斷推廣產銷履歷及國際認證，並協助阿蓮區農會，設置符合國際認證標準的包裝廠，高雄蜜棗更已外銷加拿大、新加坡、馬來西亞、汶萊、巴林、中國及香港等地。

蔡復進指出，今年雖因風災影響，致使蜜棗產量較低，農業局已媒合農民與貿易商洽談供貨事宜，未來倘銷日貿易商有需求，相信高市蜜棗「高雄首選」品牌，在日本開放進口情形下，「高雄首選」蜜棗，定能在日本市場創下佳績，增加城市能見度。

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  • 在高市府多年努力下，日本同意開放蜜棗進口。（記者陳文嬋攝）

    在高市府多年努力下，日本同意開放蜜棗進口。（記者陳文嬋攝）

  • 高雄蜜棗揚名國際。（記者陳文嬋攝）

    高雄蜜棗揚名國際。（記者陳文嬋攝）

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