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新北現禽流感H5病例 撲殺335隻

2016-12-30  13:30

〔記者何玉華／新北報導〕新北市家禽屠宰場27日凌晨發現12隻紅羽土雞感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，隨即撲殺來自同一畜牧場的問題雞隻335隻，已屠宰的49隻雞隻全面封存化製，並依規定於29日停止該條屠宰線屠宰作業24小時，加強消毒。

動保處處長陳淵泉指出，家禽屠宰場屠檢獸醫師27日凌晨1點時，發現來自屏東縣鹽埔鄉楊慶忠畜牧場的1900隻紅羽土雞中，有12隻雞有眼窩下竇腫脹、腳脛發紺，疑似禽流感症狀，立即將所有問題335隻雞隻進行預防撲殺，及49隻雞隻屠體冷凍封存後銷毀，隨即通報農委會防檢局及新北市動保處。

動保處緊急通報屏東縣家畜疾病防治所進行源頭追溯追蹤防疫調查，檢樣的雞隻檢體送淡水家衛所檢驗，確診感染新型H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，已依農委會防檢局規定，要求新北禽關閉屠宰線，徹底清潔屠宰線環境並擴大消毒作業，以防範病毒殘留。

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  • 新北市家禽屠宰場發現土雞感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，撲殺問題雞隻後，立即停止作業展開消毒。（新北市動保處提供）

    新北市家禽屠宰場發現土雞感染H5N2及H5N8高病原性禽流感病毒，撲殺問題雞隻後，立即停止作業展開消毒。（新北市動保處提供）

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