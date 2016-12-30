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電動觀光三輪車「慢遊」埔里 議員促訂管理辦法

2016-12-30  14:27

〔記者張協昇／南投報導〕南投縣埔里觀光產業聯盟為推動低碳輕旅遊，引進10部造型前衛的德國製電動三輪車，議員廖志城今天上午在議會臨時會，提案要求縣府儘速訂定相關細則及管理辦法，讓電動三輪車能儘速上路，帶動地方觀光發展。

廖志城表示，南投縣號稱觀光首都，但發展觀光需要具有特色的交通工具，且最好能符合低碳旅遊的趨勢，減少車輛排放廢氣造成的空氣污染，因此，南投縣埔里觀光產業聯盟與18度Ｃ巧克力工房，引進10部德國製電動三輪車，希望藉此車速不快的電動三輪車，讓遊客「慢遊」埔里鎮，能更深入體驗這個城鎮的人文風情。

廖志城表示，道路交通管理處罰條例第69條規定，慢車中有電動裝置的只有兩輪自行車，三輪車被歸類為人力行駛車輛，不能靠馬達動力行駛，電動三輪車因而不能上路，由於埔里鄉間道路常有起伏，不靠動力的三輪車功能大幅受限。

廖志城指出，經縣籍立委許淑華提案修法，立法院日前修正通過道路交通管理處罰條例部分條文，其中第69條慢車的總類增列以人力為主、電力為輔，時速在25公里以下，且行駛於指定路段的三輪慢車，但相關細則及管理辦法還需要地方縣市政府訂定，因此希望縣府儘速訂定，讓電動三輪車能儘速上路，相信除了埔里鎮外，未來包括日月潭等風景區，都非常適合引進電動三輪車，進一步帶動觀光發展。

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  • 南投縣業者為推動低碳輕旅遊，引進10部造型前衛的德國製電動三輪車。（廖志城提供）

    南投縣業者為推動低碳輕旅遊，引進10部造型前衛的德國製電動三輪車。（廖志城提供）

  • 德國製電動三輪車。（廖志城提供）

    德國製電動三輪車。（廖志城提供）

  • 南投縣議員廖志城今天上午在議會臨時會，提案要求縣府儘速訂定電動三輪車相關細則及管理辦法，讓電動三輪車能儘速上路，帶動地方觀光發展。（記者張協昇攝）

    南投縣議員廖志城今天上午在議會臨時會，提案要求縣府儘速訂定電動三輪車相關細則及管理辦法，讓電動三輪車能儘速上路，帶動地方觀光發展。（記者張協昇攝）

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