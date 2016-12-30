| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡

2016-12-30  13:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區再傳聯結車死亡車禍！今天上午梧棲區中二路與中橫一路路口發生一起聯結車撞計程車意外，63歲計程車劉姓駕駛與59歲日籍乘客田中先生送醫不治，55歲陽姓聯結車駕駛輕傷，詳細事故原因台中港警調查。

警方指出，上午9時左右，聯結車行經中二路與中橫一路口撞上計程車右側車體，坐在右後方的日本籍太平洋維納斯號郵輪乘客田中及計程車劉姓駕駛一度受困車內，童綜合醫院指出，兩人到院時已無生命跡象、田中搶救30分鐘、9點43分宣告死亡，劉姓司機搶救1小時、10點27分宣告死亡。

日本籍太平洋維納斯號上午載500名旅客抵台中港，不料卻發生意外，詳細事故有待警方調查釐清。

廣告
  • 聯結車與計程車車禍，小黃如廢鐵。（記者張軒哲攝）

    聯結車與計程車車禍，小黃如廢鐵。（記者張軒哲攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 聯結車 計程車 車禍
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.