聯結車撞計程車 日籍乘客與小黃司機死亡

2016-12-30 13:13

〔記者張軒哲／台中報導〕台中港區再傳聯結車死亡車禍！今天上午梧棲區中二路與中橫一路路口發生一起聯結車撞計程車意外，63歲計程車劉姓駕駛與59歲日籍乘客田中先生送醫不治，55歲陽姓聯結車駕駛輕傷，詳細事故原因台中港警調查。

警方指出，上午9時左右，聯結車行經中二路與中橫一路口撞上計程車右側車體，坐在右後方的日本籍太平洋維納斯號郵輪乘客田中及計程車劉姓駕駛一度受困車內，童綜合醫院指出，兩人到院時已無生命跡象、田中搶救30分鐘、9點43分宣告死亡，劉姓司機搶救1小時、10點27分宣告死亡。

日本籍太平洋維納斯號上午載500名旅客抵台中港，不料卻發生意外，詳細事故有待警方調查釐清。