美堤河濱公園、美麗華百樂園 跨年活動交通管制

2016-12-30 13:07

〔記者劉慶侯／台北報導〕台北市警中山分局為因應「2017美堤河濱公園及美麗華百樂園跨年活動」，31日晚上5時起，將實施三階段之交通管制。

一、第一階段 （31日晚上5時至翌日2時）：

（一）美堤河濱公園（基16號疏散門）車輛只出不進。

（二）美堤河濱公園越堤坡道車輛只出不進。

二、第二階段 （31日晚上8時至翌日2時）：

（一）植福路（敬業三路至敬業四路間）東西向彈性管制人車。

（二）敬業四路（植福路至樂群三路間）南北向彈性管制人車。

三、第三階段 （31日晚上10至翌日2時）：

（一） 明水路、樂群一路口，彈性管制往東。

（二） 基湖路、樂群一路口，彈性管制往西。

（三） 敬業三路、樂群二路口，彈性管制往南。

（四） 敬業二路（北安路至植福路間）南北向彈性管制人車。