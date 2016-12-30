超商店員不給退貨 小模PO網罵：難怪你只能當店員
2016-12-30 13:53
洪姓小模日前拍一段超商店員不讓她退電池的過程，她控訴對方不讓他退電池，態度還很惡劣。（圖取自臉書）
〔即時新聞／綜合報導〕一名洪姓小模日前拍一段超商店員不讓她退電池的過程，控訴對方不讓她退貨，態度還很惡劣，不過PO網後，不少網友卻不挺她，覺得她是奧客，後來她將影片刪除，但仍止不住網友撻伐。
洪姓小模日前到超商買電池，不過後來發現買錯了，拿著未開封的電池退貨，但超商店員不讓她退，她認為店員態度差，於是就開始錄影，店員告訴她不能錄影，讓她氣得直呼：「要不然報警呀！我會把這段po上網，沒看過這麼跩的店員。」
沒想到店員真的報警，氣得小模回家後PO網大罵「店員態度很惡劣」、「難怪你只能當店員」，但有的網友認為，是小模的問題，認為她是奧客。
小模今天PO文指出，是店員一開始態度極差說「買錯是你家的事」，當時她也沒有硬要退貨，只是真的被他態度氣到，她強調，對她有不實的指控或謾罵都已截圖，將會提告。她說，從未瞧不起任何人，路邊的遊民、賣玉蘭花的阿姨，都是給予尊重和關懷的，電池很貴嗎？一點也不貴，「難怪你只能當店員，是針對他的個人態度」。
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