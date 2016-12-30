連續三年創紀錄！台灣今年均溫可望創新高
2016-12-30 12:49
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕今年台灣年均溫恐創下高溫新紀錄，中央氣象局預報中心主任鄭明典今天表示，統計到12月28日均溫已達24.42度；全球均溫也從2014年開始，連續3年都創紀錄。
鄭明典指出，今年北極海冰面積創新低，比平均值少195萬平方公里，相當於54個台灣大小；主要是大西洋與北太平洋兩股暖空氣將極區冷空氣擠出，造成北極海冰今年冬季復冰速度慢。北極海冰面積創新低影響高緯度氣流，今年1至11月，全球平均氣溫已較平均氣候值攝氏14度高出0.94度、去年全球均溫比平均值高0.87度，前年則高0.73度。
鄭明典表示，全球暖化並沒有減緩趨勢，長期看來台灣暖化速度甚至是全球2倍。今年春雨偏多、梅雨偏少，颱風影響時間晚，加上夏季台北35度以上高溫有47天，秋季高溫多雨，12月還是偏暖，台灣今年可望突破1998年所創年均溫24.39的高溫紀錄。不過預期弱反聖嬰現象強度持續減弱，2017年氣候可望回復正常。
展望未來一季台灣氣候，鄭明典表示，氣溫偏暖、雨量正常偏少，暖冬中仍會有寒流影響，但發生時間不確定。對於是否還會出現像今年初的霸王級寒流，鄭明典說機會非常低。
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