| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

寒冬送暖 鋼琴家江杰飛捐贈創世近29萬演出收入

2016-12-30  12:43

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣籍鋼琴家江杰飛今天致贈創世基金會羅東分院，日前所辦公益鋼琴獨奏會28萬9000多元門票收入，作為植物人安養經費，羅東分院在年關前收到大紅包，十分感謝江杰飛的寒冬送暖。

江杰飛11月12日在宜蘭演藝廳舉辦公益鋼琴獨奏會，有580人購票進場，全部門票收入都捐給創世羅東分院，院長陳淳妍代表院內24名植物人表達謝意。江杰飛感性地說，每個植物人背後，都有等待已久、堅持不放棄的親人，盼在年終之際，送給他們一份溫暖。

江杰飛從英國學成歸國，除了與大家分享古典音樂，更想用音樂的力量幫助弱勢族群，每年歲末年終固定舉辦公益音樂會，明年場次訂在12月10日，門票所得將資助宜蘭縣內公益團體。

相關影音

廣告
  • 鋼琴家江杰飛（中）在母親（左）陪同下，到創世羅東分院捐款，右為院長陳淳妍。（記者江志雄攝）

    鋼琴家江杰飛（中）在母親（左）陪同下，到創世羅東分院捐款，右為院長陳淳妍。（記者江志雄攝）

  • 創世羅東分院目前照顧24名植物人。（記者江志雄攝）

    創世羅東分院目前照顧24名植物人。（記者江志雄攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 公益演出 創世基金會 宜蘭縣
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：寒冬送暖 鋼琴家江杰飛捐贈創世近29萬演出收入


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.