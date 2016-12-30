寒冬送暖 鋼琴家江杰飛捐贈創世近29萬演出收入

2016-12-30 12:43

［記者江志雄／宜蘭報導］宜蘭縣籍鋼琴家江杰飛今天致贈創世基金會羅東分院，日前所辦公益鋼琴獨奏會28萬9000多元門票收入，作為植物人安養經費，羅東分院在年關前收到大紅包，十分感謝江杰飛的寒冬送暖。

江杰飛11月12日在宜蘭演藝廳舉辦公益鋼琴獨奏會，有580人購票進場，全部門票收入都捐給創世羅東分院，院長陳淳妍代表院內24名植物人表達謝意。江杰飛感性地說，每個植物人背後，都有等待已久、堅持不放棄的親人，盼在年終之際，送給他們一份溫暖。

江杰飛從英國學成歸國，除了與大家分享古典音樂，更想用音樂的力量幫助弱勢族群，每年歲末年終固定舉辦公益音樂會，明年場次訂在12月10日，門票所得將資助宜蘭縣內公益團體。

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