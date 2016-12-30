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一例一休反而虧 保全怒吼要週休

高雄市產業總工會30日與保全員前往勞動部前舉行記者會，要求降低工時及廢除84-1條款。（記者方賓照攝）

2016-12-30  12:43

〔記者黃邦平／台北報導〕「一例一休」實施後，多數勞工雖然減少7天國定假日，但有機會週休二日，不過保全人員適用勞動基準法第84條之一，少了假，工時仍然超長；勞動部解釋，這是因為行業特殊才列入例外條款，且規定是上限，未必要上到滿，另因應修法，也會通盤檢討保全員工時上限是否合宜。

高雄市產業總工會今早陪同保全員到勞動部陳情；理事長江健興說，勞保局統計，民國101年到104年有115名勞工過勞死，其中保全員多達31人、占27％，但全國投保勞保的人數約1000萬人，35萬保全員不過只占3.5%，可見保全員過勞死的比例高得不合常理。

全國保全業產業工會理事長張天送說，歷次向勞動部反映都沒有回音，好不容易盼到這兩年降低了保全員的工時標準，每月正常工時240小時、外加延長工時48小時，合計288小時，但一般勞工一個月上班240小時就達到認定過勞的門檻，保全員經常是日夜顛倒輪班，沒辦法陪伴孩子成長，還賠上健康，連勞動權益也被踩在最底層。

他們主張，廢除勞基法84-1，讓所有勞工回歸正常工時保障，讓所有勞工都能週休二日，檢討《保全員工時準則》防治過勞。

勞動部勞動條件及就業平等司工時科長李怡萱說，勞基法84-1是針對某些特殊行業訂定排除規定，可不受勞基法中正常工時、延長工時、例假、國定假日等規定限制，104年統一全國保全員工時，每月最高288小時是上限，可依照各事業單位或個人狀況而定，不一定要做滿，如果不需要，也可不必動用84-1，配合這次勞基法修正，會盡快在一年內檢討保全員的工時規定。

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