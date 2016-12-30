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籌備婚禮忙翻天 江宏傑抽空代言台北燈節

2016-12-30  12:37

〔記者沈佩瑤／台北報導〕即將在一月一日元旦完婚的知名世大運桌球好手江宏傑，趁著籌備婚禮空檔，為台北燈節拍攝宣傳影片。北市觀傳局長簡余晏今現身廣告拍攝現場探班，送上伴手禮核棗糕、迷你熊讚玩偶，感謝江宏傑「以身相挺」台北燈節，同時獻上祝福，恭喜江宏傑和日本人氣桌球女將福原愛的跨國戀曲修成正果。

江宏傑表示很開心可以被台北市政府相中，擔任台北燈節代言人，時時笑容滿面的江宏傑認為自己是個很正向的人，才會雀屏中選，但對於拍廣告，江宏傑則害羞坦承「比打球還難」，在球場上可以透過訓練掌控表現，但「拍廣告就要需要一些時間才能進入狀況」。

簡余晏特地帶來兩隻台北燈節小提燈「舞動奇雞」，和代言人江宏傑合照，不過隨即收回小雞表示，等正式發行會再另外奉上當作賀禮。

有媒體問到在婚禮上會不會安排驚喜橋段，江宏傑靦腆的支支吾吾幾秒後，放大絕表示等到婚禮當天就知道，並說沒看過老婆當天會穿什麼禮服，「也很期待」。而明年二月江宏傑和福原愛也已確定會在日本東京迪士尼舉辦另一場婚禮，關於細節和場地選擇的原因，江宏傑立刻答以「就請大家一樣等到婚禮當天吧」。

江宏傑才在前幾天結束的桌球國手選拔賽中，負傷搶下國手資格，這也是他最後一次參加世界大學運動會，江宏傑說，目前就是養傷為主，會全力備戰，希望明年可以把金牌留在台灣。

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  • 簡余晏特地帶來兩隻台北燈節小提燈「舞動奇雞」，和代言人江宏傑合照，不過隨即收回小雞表示，等正式發行會再另外奉上當作賀禮。（記者沈佩瑤攝）

    簡余晏特地帶來兩隻台北燈節小提燈「舞動奇雞」，和代言人江宏傑合照，不過隨即收回小雞表示，等正式發行會再另外奉上當作賀禮。（記者沈佩瑤攝）

  • 北市觀傳局長簡余晏今現身廣告拍攝現場探班，送上伴手禮核棗糕、迷你熊讚玩偶，感謝江宏傑「以身相挺」台北燈節。（記者沈佩瑤攝）

    北市觀傳局長簡余晏今現身廣告拍攝現場探班，送上伴手禮核棗糕、迷你熊讚玩偶，感謝江宏傑「以身相挺」台北燈節。（記者沈佩瑤攝）

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