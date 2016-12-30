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高雄車展登場 年前換車買氣強

「2017高雄新車大展」登場。（記者葛祐豪攝）

2016-12-30  12:10

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「2017台北新車大展」日前剛落幕，「2017高雄新車大展」緊接著登場，今天起在高雄展覽館展出，預估4天展期將吸引18萬人潮。

今年是第2屆高雄新車大展，匯集Porsche、Jaguar、Infiniti、Audi、BMW、Mercedes-Benz等20多種車廠，延續台北車展的高規格展出，剛於台北發表的頂級性能轎跑車如Jaguar F-Type SVR、Infiniti Q60 Coupe等，都在本屆高雄新車大展現身。

單價最高的車種，是Porsche的Panamera Turbo，基本價格1038萬元，吸引民眾目光。

車商看準這一波春節前的購車買氣強，紛紛祭出優惠折扣方案，首日吸引不少想買車、換車的消費者參觀，預估展期可帶來上5千萬元以上的商機。

明天起適逢元旦3天連假，參觀人潮會更多，主辦單位預估共將吸引18萬人潮，比去年增加4萬人。為凝聚人氣，大會還舉辦賞車投票抽大獎活動，有機會獲得Iphone 7、市價4萬元的V-KOOL汽車隔熱紙等大獎。

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  • 高雄車展瞄準春節前的購車潮。（記者葛祐豪攝）

    高雄車展瞄準春節前的購車潮。（記者葛祐豪攝）

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