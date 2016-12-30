機場捷運履勘結果今出爐 下午5點40分對外說明
〔記者鄭瑋奇／台北報導〕桃園機場捷運2天履勘作業將於下午結束，今日除了繼續審視各場站設施外，重頭戲在於下午2點履勘委員出題的模擬演練隨堂考；結束後將回交通部開總結會議，隨後於下午5點40分對外說明履勘結果。
今日上午8點30分履勘委員就從A1台北站，搭車前往A21環北站檢視場站設備，由於機場捷運不只是單純的捷運，除與台鐵、高鐵共構，場站內還有提供預辦登機、附掛行李等，與旅客出境有關服務及設置相關的安檢設備，這次履勘委員當中，特別增加一位航空專業的學者，英國克蘭菲爾大學航空運輸博士的張玉君參與，特別檢視這些與航空相關設施。據了解，張玉君於昨日履勘首日，主要針對人貨分流與場站無障礙設施提出問題。
有關下午的模擬演練，參與履勘的官員預測，學者專家可能會提出旅客與自己託運行李相關的問題，畢竟人的動線、安全與場站設施，桃捷公司初勘前的108套模擬演練劇本都已做很多，事實上視察機場捷運最主要就是看這2項。
該名官員認為，機場捷運的行李托運服務，有別於平常旅客於機場托運行李，機場捷運是將所有旅客行李都放進同一行李櫃中，集中由直達車運送至機場。不過使用托運行李服務的旅客，可能飛機要飛往日本、泰國、美國等各個不同地方；可能還有旅客雖然搭乘的是晚上9點的飛機，但上午9點就先托運行李，所有人的行李全部混雜在一起到機場再拆櫃分。因此，題目不排除會有旅客不到1小時要登機，但機場捷運行李運送帶卻發生沒電、停擺等狀況，不過實際出什麼題目還是要看履勘委員。
機場捷運通車因涉及與多條路線銜接轉乘，履勘單位非常多，包含交通部高鐵局、台灣高鐵公司、台鐵局、桃園大眾捷運公司、北市捷運局、台北捷運公司、雙北與桃園市政府等，並邀集10位專家學者擔任履勘委員，分成土建、機電、營運三組。土建委員有林志棟、許榮均、朱登子；機電委員陳在相、蔡天和、鄭德發；營運委員藍武王、沈志藏、賀新、張玉君。
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