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台灣進口日食最多 楊志良：要我們買福島食品就不對

2016-12-30  12:27

［記者謝武雄／桃園報導］前衛生署長楊志良今天在桃園市蘆竹婦女館，針對「福島食品與食安」進行演講，他說，台灣人並沒有排斥日本食品，例如北海道海帶、毛蟹、帝王蟹，都沒有被污染，台灣人還是很捧場，但日本福島核電廠直到上個月才停止讓輻射污染水流到海洋，日本竟然叫我們買福島食品就是不對。

楊志良應國民黨桃園市黨部邀請，在蘆竹婦女館進行專題演講。他說，衛服部次長何啟功認為，「國民黨於核食公聽抗爭是刻意挑起仇日情結」，但這樣的談話才是刻意挑起仇日情結，畢竟台灣進口日本食品第一名，台灣吃最多日本食品。

他認為，可以進口日本食品，但不能進口福島五縣市食品，日本叫台灣買福島食品就不對，應拜託台灣人民到日本觀光，台灣要獨立也要走出去和大家做朋友。

楊志良表示，日本福島第一核電廠於2011年3月11日發生核災，輻射污染水一直流入海洋，直到今年11月23日日本將核電廠四邊圍起來，輻射污染水才未排入海洋，顯示福島周邊輻射濃度還很高，這也是全世界很多國家不准福島五縣市食品，尤其是漁產品不能進口的主因，日本人說「福島食品可以吃」，根本是不負責任說法。

楊志良說，歐洲很多國家根本不進口日本食品，開不開放福島食品進口影響不大，但台灣是進口日本食品最多的國家，所以福島核災食品進口對台灣而言很重要，而台灣對於食品衛生把關的人力、經費只是香港1/10，食安經常出問題，如今又要進口福島五縣市食品，叫人民如何放心？

現場民眾也詢問日本進口的蘋果、海帶、化妝品是否可以使用，楊志良也一一答覆，他說，只要能辦別產地不受污染，當然可以進口，海帶的產地來自北海道，和當地的毛蟹、帝王蟹都不受污染，當然可以食用；蘋果由於沒有辦法辦別產地，還是暫時不要吃；至於化妝品、藥品經過精製，沒有問題。

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  • 前衛生署長楊志良認為，日本要台灣買福島核食就不對。（記者謝武雄攝）

    前衛生署長楊志良認為，日本要台灣買福島核食就不對。（記者謝武雄攝）

  • 前衛生署長楊志良針對「福島食品與食安」進行專題演講，吸引不少民眾到場。（記者謝武雄攝）

    前衛生署長楊志良針對「福島食品與食安」進行專題演講，吸引不少民眾到場。（記者謝武雄攝）

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