跨年、元旦好天氣 東半部看見日出機會較低

2016-12-30 12:14

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕這週末適逢跨年夜與元旦，不少民眾都已計畫好參加跨年活動與元旦出遊，中央氣象局表示，跨年夜西半部天氣穩定，東半部、基隆北海岸等地區雲量較多，局部地區可能有短暫雨；溫度方面，全台各地跨年夜氣溫約有18度至20度，可能會是近10年氣溫最高的跨年夜。

今天大陸冷氣團持續減弱、水氣減少，今、明兩日各地天氣較穩地，多是多雲到晴好天氣，僅東半部及北部可能有局部短暫雨，氣溫方面，各地高溫從23至27度，不過日夜溫差較大，晚上18度至20度雖然不太冷但仍可感受到涼意，建議民眾跨年出遊及參加跨年晚會以洋蔥式穿搭較適合。

元旦迎曙光的話，氣象局表示，各地大致是多雲到晴，但東半部雲量偏多，看到日出的機會可能較低，不過高山方面，像是阿里山、合歡山都有機會能看見新年第一道曙光；溫度方面，各地清晨低溫約16度至19度，提醒民眾出門在外多加件衣服。