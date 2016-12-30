培育食安人才 明年北中南各增設大學食安專業系所

2016-12-30 12:07

〔記者林曉雲／台北報導〕食品安全涉及的議題日益複雜，我國食品產業極需毒理、風險評估、管理及溝通等專業領域的人才投入。教育部日前發布「補助大專校院食品安全人才培育計畫」，預計未來北、中、南三區將至少有1所以上大學校院設立食品安全專業系所，教育部補助其開辦費、實驗設備費及相關費用，每系所最高700萬元，並將核增國立大專校院專任教師員額2名及專案教師員額1名，明年1月提出申請，9月即可有首批食品安全專業系所學生入學，培育高階專業人才及強化在職人員食安職能。

高教司長李彥儀表示，教育部希望透過「補助大專校院食品安全人才培育計畫」推動，補助學校設立跨領域的食品安全系所相關費用，學校須進行跨領域課程、新技術研發、前瞻性研究、實務人才培育及實驗室等規劃，期望培養學生具備食品安全所需的跨領域知能及實務操作能力，以培育食品安全議題所需之人才，藉以提升國內食品產業品質。

李彥儀指出，近年來，國內食品安全問題層出不窮，食的安全成為政府與人民關切的議題，考量食品安全議題係涉及跨領域知識，包含毒理、風險評估、管理與溝通等專業領域，而我國大專校院所開設之食品安全議題相關課程，多以食品科學為主要人才培育方向，教育部為能整合政府、學校與區域城鄉資源，建立人才培育過程與社會需求的緊密連結模式，優先以培育高階專業人才及強化在職人員食安職能為推動方向。

以台北醫學大學今年8月成立國內第一個且唯一的「營養學院」為例，北醫大設立「食品安全碩士學位學程」，培育跨領域的食安專業人才；北醫大營養學院院長趙振瑞表示，營養學院以「食得營養、食得安全，雙重把關全民健康」為宗旨，除肩負食安「領頭羊」角色，培育更多食安人才，也盼對症下藥，從食物源頭開始實行預防醫學理念，改善國內食安問題。