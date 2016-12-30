培育食安人才 明年北中南各增設大學食安專業系所
〔記者林曉雲／台北報導〕食品安全涉及的議題日益複雜，我國食品產業極需毒理、風險評估、管理及溝通等專業領域的人才投入。教育部日前發布「補助大專校院食品安全人才培育計畫」，預計未來北、中、南三區將至少有1所以上大學校院設立食品安全專業系所，教育部補助其開辦費、實驗設備費及相關費用，每系所最高700萬元，並將核增國立大專校院專任教師員額2名及專案教師員額1名，明年1月提出申請，9月即可有首批食品安全專業系所學生入學，培育高階專業人才及強化在職人員食安職能。
高教司長李彥儀表示，教育部希望透過「補助大專校院食品安全人才培育計畫」推動，補助學校設立跨領域的食品安全系所相關費用，學校須進行跨領域課程、新技術研發、前瞻性研究、實務人才培育及實驗室等規劃，期望培養學生具備食品安全所需的跨領域知能及實務操作能力，以培育食品安全議題所需之人才，藉以提升國內食品產業品質。
李彥儀指出，近年來，國內食品安全問題層出不窮，食的安全成為政府與人民關切的議題，考量食品安全議題係涉及跨領域知識，包含毒理、風險評估、管理與溝通等專業領域，而我國大專校院所開設之食品安全議題相關課程，多以食品科學為主要人才培育方向，教育部為能整合政府、學校與區域城鄉資源，建立人才培育過程與社會需求的緊密連結模式，優先以培育高階專業人才及強化在職人員食安職能為推動方向。
以台北醫學大學今年8月成立國內第一個且唯一的「營養學院」為例，北醫大設立「食品安全碩士學位學程」，培育跨領域的食安專業人才；北醫大營養學院院長趙振瑞表示，營養學院以「食得營養、食得安全，雙重把關全民健康」為宗旨，除肩負食安「領頭羊」角色，培育更多食安人才，也盼對症下藥，從食物源頭開始實行預防醫學理念，改善國內食安問題。
看更多！請加入自由時報粉絲團
- 不可不知！2017多項交通新制上路
- 校園樹下有雙美腿？吸引老師圍觀…
- 2016最後上課日 這所國中放風箏為B4操場慶落成
- 擠進錄取率4％的拾穗計畫 罕病生靠自學上清大
- 防霾伏！ 明年汰除30萬輛二行程機車
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- NBA》林書豪歸隊無時間表 但仍有兩個好消息
- 賣學歷案衝擊 南榮科大18趴 全國墊底
- 辦刁婦「大快人心」花圈謝警像靈堂？
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》7
- 299元遊泰安 輕旅泡湯享美食
- 《小洋裝．小短靴．小派對》1
- 板橋大遠百5週年 吸客慶生+跨年
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 《超會賺台灣運動明星》戴資穎867萬 賞金后大勝李宗偉
- 《馬蓋先》小鮮肉吃香 稱霸2016收視
- 花蓮大專註冊率低 重金、境外拚招生
- 曾沛慈崩潰朦朧美 燒炭裝浪漫
- 少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
- 金管會挺都更 擬排除銀行放款限制
- 高雄領先全台 10輛多元化計程車開跑
- 綁架香港巨富 藏鏡人自菲押返
- 「三高」卡好玩 超值套票遊高屏澎
- 嘉市明年公告土地現值 調漲3.11％
- 收集舊戳印 記錄「國立時代」
- 竹北市圖改建 暫遷福德里
- NBA》第三節一輪猛攻 黃蜂主場逆轉滅熱火
- 《無三不成禮》民俗工作者：代表完整與自律
- 單身男子公寓 長大之後
- 砂石車深夜翻落濁水溪 駕駛不幸溺斃
- 《彩妝大師說 底妝這麼畫！》簡淑玲
- 潮境公園元旦升旗 城隍廟送發財金
- 觀光體驗套票 優惠至明年6月
- 開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
- 光洋科明年1/3恢復買賣
- 浩子切了阿翔 驚傳暫退演藝圈
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 《時間先驅》4
- 新北野外育樂協會︰是山友自揪團
- 兒子探班李英愛 聽到「宋承憲愛你媽」竟吃醋
- 合歡山雪季交管 元旦啟動
- 合作開發藥品市場 永昕、友華上漲
標題：培育食安人才 明年北中南各增設大學食安專業系所
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email