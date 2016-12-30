10年最暖跨年夜 氣象局建議你這樣穿

2016-12-30 12:10

〔即時新聞／綜合報導〕明天是今年度最後一天，許多民眾計畫參加跨年活動，不過今年各地溫度平均約18至20度，將會是10年來最溫暖的一次跨年，氣象局也為此建議當天的穿衣技巧！

《蘋果日報》報導，氣象局預報員羅雅尹說，今天大陸冷氣團持續減弱，明天天氣大多為多雲到晴，只是東半部及北部有局部短暫雨，全台天氣溫度都會回升，夜晚平均氣溫在18至20度。

羅雅尹指出，今年跨年夜將會是10年最溫暖的一年，雖然不會覺得有寒意，但會有涼風，建議採洋蔥式的穿衣方法，也就是方便脫穿的服裝。