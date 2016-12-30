| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

10年最暖跨年夜 氣象局建議你這樣穿

2016-12-30  12:10

〔即時新聞／綜合報導〕明天是今年度最後一天，許多民眾計畫參加跨年活動，不過今年各地溫度平均約18至20度，將會是10年來最溫暖的一次跨年，氣象局也為此建議當天的穿衣技巧！

《蘋果日報》報導，氣象局預報員羅雅尹說，今天大陸冷氣團持續減弱，明天天氣大多為多雲到晴，只是東半部及北部有局部短暫雨，全台天氣溫度都會回升，夜晚平均氣溫在18至20度。

羅雅尹指出，今年跨年夜將會是10年最溫暖的一年，雖然不會覺得有寒意，但會有涼風，建議採洋蔥式的穿衣方法，也就是方便脫穿的服裝。

廣告
  • 氣象局預報員羅雅尹指出，今年跨年夜將會是10年來最溫暖的一夜。（資料照，記者廖振輝攝）

    氣象局預報員羅雅尹指出，今年跨年夜將會是10年來最溫暖的一夜。（資料照，記者廖振輝攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 天氣 跨年 跨年活動
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：10年最暖跨年夜 氣象局建議你這樣穿


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.