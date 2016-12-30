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彩繪稻田收割 台南後壁公所、車商送愛心米助弱勢

2016-12-30  11:57

〔記者楊金城／台南報導〕寒冬送暖，愛心滿滿，中華三菱汽車在台南後壁區栽種的「海豚男」彩繪稻田收割了，由芳榮米廠碾製成CNS一等米，再募集洗衣精、香米餅，上午在後壁區公所舉辦關懷低收入戶發送愛心物資活動，有156戶受惠。

後壁區長魏文貴說，感謝中華三菱汽車經理蘇裕鈞帶著29位志工捐贈愛心米等物資關懷弱勢家庭，帶來一股暖流。

中華三菱汽車選在後壁舉辦「中華三菱青春還鄉稻陣走—彩繪稻田活動」，芳榮米廠經理張美雪說，1.6公頃的「海豚男」彩繪稻田收割後，有的義賣，有的捐助給弱勢家庭。

本月初中華三菱汽車舉辦青春還鄉稻陣走，吸引萬人參加，魏文貴表示，不只做公益，也行銷了後壁農村文化和知名度。

蘇裕鈞說，中華三菱舉辦青春還鄉稻陣走，希望鼓勵年輕優秀人才返回故鄉創業，一起為地方打併。

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  • 彩繪稻田收割製米後，發送給後壁低收入戶。（記者楊金城攝）

    彩繪稻田收割製米後，發送給後壁低收入戶。（記者楊金城攝）

  • 後壁區長魏文貴、中華三菱汽車經理蘇裕鈞、芳榮米廠經理張美雪帶著29位志工發送愛心米等物資，關懷弱勢家庭。（記者楊金城攝）

    後壁區長魏文貴、中華三菱汽車經理蘇裕鈞、芳榮米廠經理張美雪帶著29位志工發送愛心米等物資，關懷弱勢家庭。（記者楊金城攝）

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