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2016最後上課日 這所國中放風箏為B4操場慶落成

龍崎國中草地操場整修落成，師生放風箏慶祝。（記者吳俊鋒攝）

2016-12-30  11:49

〔記者吳俊鋒／台南報導〕位處偏區的台南市龍崎國中，依照山丘的稜線所興建，草地操場在最下方，與辦公室垂直距離約有4層樓，經費補助整修後，今天熱鬧落成，2016最後的上課日，師生一起走出教室，放風箏慶祝，大小朋友盡情地追、趕、跑、跳、碰，歡笑聲洋溢。

由於位在山丘上，龍崎國中的校舍連結都靠階梯或斜坡道，這座被戲稱是「B4的操場」，年久失修，不適合一般學生運動，之前只能由三鐵與棒球隊等社團進行練習，無法「地盡其利」，相當可惜。

校長蘇恭弘表示，積極爭取下，獲得國教署與市政府的補助，先進行整修，再努力復育，撐過去年的乾旱期後，終於看見綠意。

今天上午結合校慶活動一併舉辦操場的落成典禮，由國樂表演揭幕，精彩的舞蹈節目後，全體師生與各界貴賓為風箏寫下祝福的願望，重頭戲正式展開。

師生盡情地在操場上奔跑、追逐，氣氛熱鬧，為了讓放風箏活動更順利，學子們事先勤加練習，果然表現都不錯。

放風箏之後，籃球賽與一系列的趣味競技陸續登場，蘇恭弘說，2016最後的上課日，就讓學生盡情地玩，也為親近土地、愛護環境留下最好的見證。

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  • 各界貴賓也在風箏上寫下祝福的願望，希望心想事成。（記者吳俊鋒攝）

    各界貴賓也在風箏上寫下祝福的願望，希望心想事成。（記者吳俊鋒攝）

  • 草地操場位於校園內最下方，與辦公室的垂直距離約4層樓，可由斜坡道進入。（記者吳俊鋒攝）

    草地操場位於校園內最下方，與辦公室的垂直距離約4層樓，可由斜坡道進入。（記者吳俊鋒攝）

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