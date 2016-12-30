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台東原住民文創產業聚落啟用 大仁哥來祝賀

副總統陳建仁（右二）參訪台東縣原住民族文化創意產業聚落。（記者張存薇攝）

2016-12-30  11:44

〔記者張存薇／台東報導〕台東縣原住民族文化創業產業聚落今天啟用，副總統陳建仁親臨祝賀，他表示，原住民族多元豐富的文化內涵，是台灣很重要的寶貝，發展部落產業是小英總統原住民族政策的重要一環，希望在台東提供良好的創作環境，引導青年回流，促進在地的創業與就業。

台東縣原住民族文化創業產業聚落位在台東市鐵花路底，由行政院原住民族委員會補助2.5億元經費，也是台灣唯一一個以原住民文化為創作核心的文創聚落，聚落基地分為創作研習區及商品展售區2區，提供原住民文化傳承及創新設計的平台。

原民文創聚落將有謝聖華、莊志豪、高綵霜、潘子甦和野愛‧巴杜納洞等工藝家及布拉瑞揚舞團BDC進駐，另有電腦織布機、電腦刺繡機、直噴印刷機、熱昇華指轉印輸出機及雷射雕刻機等，希望這些設備可有效降低原住民文創工作室設計、打樣與生產成本。

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  • 台東縣原住民族文化創業產業聚落今天啟用。（記者張存薇攝）

    台東縣原住民族文化創業產業聚落今天啟用。（記者張存薇攝）

  • 今天啟用的台東縣原住民族文化創業產業聚落，分為創作研習區及商品展售區2區，提供原住民文化傳承及創新設計的平台。（記者張存薇攝）

    今天啟用的台東縣原住民族文化創業產業聚落，分為創作研習區及商品展售區2區，提供原住民文化傳承及創新設計的平台。（記者張存薇攝）

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