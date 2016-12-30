高餐及北市大 通過師培評鑑

2016-12-30 12:43

〔記者林曉雲／台北報導〕大學校院師資培育評鑑今天公布105年度上半年評鑑結果，國立高雄餐旅大學受評的中等學校類科、台北市立大學受評的特殊教育學校（班）類科均通過評鑑，這次只有這2間受評。

高教評鑑中心處長林劭仁表示，此次大學校院師資培育評鑑由教育部委託高等教育評鑑中心辦理，於101年度起展開新一週期評鑑，以了解師資培育之辦理現況，促進且協助各校培育單位之資源整合，建立品質保證與辦學改善機制。評鑑實施方式採實地訪評，評鑑結果採認可方式，以「通過」、「有條件通過」及「未通過」三種結果評定。

評鑑項目包括：目標、特色及自我改善，行政組織及運作，學生遴選及學習環境，教師素質及專業表現，課程設計及教師教學，以及教育實習及畢業生表現。

林劭仁表示，第一階段由實地訪評的評鑑委員根據受評類科在各評鑑項目之整體實際表現，綜合受評類科之概況說明書與實地訪評情形，撰寫「評鑑評語表」，並提出六大評鑑項目之認可結果建議。第二階段再由認可審議委員會參酌受評類科概況說明書、評鑑評語表、申復意見，以及評鑑委員申復意見回覆說明等資料進行審查，並邀請實地訪評小組召集人列席說明，議決六大評鑑項目之認可結果及整體評鑑結果後，提交教育部師資培育審議委員會審議通過。評鑑結果不做排名，也不宜進行校際相互比較。