台灣人揪團元旦升五星旗 網友酸：霧霾吸多了吧？
2016-12-30 14:36
〔即時新聞／綜合報導〕每年元旦，台灣各縣市都會舉行大大小小的升旗活動，不過，這次竟有民眾揪團升「五星旗」，且揪團者是土生土長的台灣人，點進他的個人臉書，他在各人簡介欄上寫著「我願：生生世世，生為中國人，死為中國魂！」讓人匪夷所思。
據中國時報報導，這位民眾是現年60歲的南投人魏明仁，他說，號召升五星旗是基於他身為讀書人所秉持的良知良能所產生的政治理念，他強調自己在中國沒有任何的投資行為或商業往來，「愛國護族，是每一個中國人的義務，也是責任」！
魏明仁在臉書上號召理念相符的朋友，在2017年元旦至彰化二水鄉，一起讓中華人民共和國國旗暨中國共產黨黨旗，飄揚在寶島台灣，並且聲稱有近千人表明要參加這個特殊的升旗典禮。
這樣的行為，讓網友們狠酸：「千人響應一人到場」、「台灣土生土長還能被洗腦成這樣，好慘」、「中國處處打壓你還要升，真奴隸」、「太噁心了，快把他遣送回中國好不好」、「霧霾吸多了吧？」、「真好意思說自己土生土長」。也有網友提到「只要不是升納粹旗，都是他的自由」、「學生扮納粹政府要調查，照這標準這些共匪要直接逮捕」，甚至有人認為這是「台灣太自由」所導致的結果。
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 5年前因「帕金森氏症」息影 方岑有了未婚夫幸福爆表
- 桌球》傑愛世紀婚禮即將登場 江宏傑先代言台北燈節
- NBA》巫師隊全國直播被砍 沃爾明星賽夢陷危機
- 日職》陽岱鋼超期待對決 大谷翔平回應了！
- 中職》富邦悍將隊徽公布 球衣、吉祥物和啦啦隊最快季前亮相（影音）
- 網球》布里斯本網賽 謝淑薇會外一戰出局
- 楊伊湄變發傳單小妹 捷運發單盼被「捕捉」
- 自由廣場》反核？ 反食？ 反日？
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 〈台股青紅燈〉興櫃股后的上市大戲
- 屏東新站雨天要撐傘 縣長：天大笑話
- 30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
- 中國前武警司令 王建平涉賄落馬
- 《大學生》班底訂奶茶流出個資 怒刪UBER憂鄰遭殃
- 青農感念農會 捐5千顆高麗菜義賣
- 新任海基會秘書長柯承亨：兩岸需要有一些新共識
- 不要再取Sophia了！ 紐約新菜市場名是這個...
- NBA》林書豪歸隊無時間表 但仍有兩個好消息
- 證券行情表、證券表格
- 浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點
- 國立高中職改市立 豐原高中率先更名
- 大溪高中5死工安意外 檢察官重返現場勘驗
- 奇怪話劇社 處女座不處女座
- 歐巴馬強勢制俄 川普回應了
- 許信良：「蔡習會」有可能 但不會接受九二共識
- 元旦起垃圾減量 拚每日減百噸
- 浩子預謀1年離團 少賺2000萬害到顏永烈
- 金管會挺都更 擬排除銀行放款限制
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》5
- 視導航特部601旅 蔡英文：對部隊捍衛國家有信心
- 2016年巨星相繼殞落 男星詛咒川普是下一個
- 《超會賺台灣運動明星》林智勝 跨年後月薪120萬
- 2016詛咒未消停 又一資深女星離世
- 俄官員：美制裁措施傷害雙方關係修復
- 出門2天都失聯 夫躲深山燒炭亡
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 爬黑山 目前無法可罰
- 《Gucci與Alessandro Michele的神設計》3
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：台灣人揪團元旦升五星旗 網友酸：霧霾吸多了吧？
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分