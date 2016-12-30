台灣人揪團元旦升五星旗 網友酸：霧霾吸多了吧？

2016-12-30 14:36

〔即時新聞／綜合報導〕每年元旦，台灣各縣市都會舉行大大小小的升旗活動，不過，這次竟有民眾揪團升「五星旗」，且揪團者是土生土長的台灣人，點進他的個人臉書，他在各人簡介欄上寫著「我願：生生世世，生為中國人，死為中國魂！」讓人匪夷所思。

據中國時報報導，這位民眾是現年60歲的南投人魏明仁，他說，號召升五星旗是基於他身為讀書人所秉持的良知良能所產生的政治理念，他強調自己在中國沒有任何的投資行為或商業往來，「愛國護族，是每一個中國人的義務，也是責任」！

魏明仁在臉書上號召理念相符的朋友，在2017年元旦至彰化二水鄉，一起讓中華人民共和國國旗暨中國共產黨黨旗，飄揚在寶島台灣，並且聲稱有近千人表明要參加這個特殊的升旗典禮。

這樣的行為，讓網友們狠酸：「千人響應一人到場」、「台灣土生土長還能被洗腦成這樣，好慘」、「中國處處打壓你還要升，真奴隸」、「太噁心了，快把他遣送回中國好不好」、「霧霾吸多了吧？」、「真好意思說自己土生土長」。也有網友提到「只要不是升納粹旗，都是他的自由」、「學生扮納粹政府要調查，照這標準這些共匪要直接逮捕」，甚至有人認為這是「台灣太自由」所導致的結果。