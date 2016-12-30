擠進錄取率4％的拾穗計畫 罕病生靠自學上清大

2016-12-30 11:34

〔記者蕭玗欣／台北報導〕清華大學106學年度學士班「特殊選才招生」昨放榜，今年共錄取30名學生，半數都是弱勢生，其中自學生林芳如因16歲時確診罹患罕見疾病，不得已中斷高中學業，直到21歲才念完高一，之後都是靠著自學完成學業。

清大拾穗計畫競爭激烈，招生策略中心主任陳榮順表示，104學年首次辦理時，就有401名高中生申請，競逐10個名額，錄取率僅有2.5％。106學年報名拾穗計畫的報名學生人數更創新高，成長到648名，只錄取30人，錄取率僅4.6％，而今年招生名額提升到占大一新生的2％，是全國各大學中比率最高。

清大表示，由於今年許多自學生都把清華大學的拾穗計畫當成第一志願，昨天公布的榜單中，就有3位自學生。林芳如是其中之一。

高中罹患罕見疾病的林芳如自嘲，歷經3次高中新生訓練，成功蒐集6套不同款式、顏色的高中校服，但實際穿上校服的時間卻不超過兩學期，與疾病相處的時間，走過基測、也考過會考，也參體驗過高中及高職兩種教學體制，求學過程一路艱辛。

林芳如關心教育問題，大量修習大學線上課程，擔任公民記者，還曾在雨傘運動後飛到香港採訪，今年也受邀在教育部EDU Talks發表演講，關心台灣自學生的社會支持系統。

現就讀慈心華德福實驗中學的周珏妤，今年也透過拾穗計畫進入清大，她同時也是國家級帆船選手，參加過近百場帆船競賽，曾獲「台灣盃全國帆船錦標賽」冠軍、「青年帆船國際亞洲錦標賽」女子組第三名。

師大附中學生吳嘉慶以資訊、語言能力入選拾穗計畫，他除了資訊能力優越，還極有語言天份，能說流利的英文、日文、印尼文，更在日本語能力試驗（JLPT）達到最高的N1級。

畢業自復興商工的林承曄，專攻水彩畫，今年在全球數百位水彩畫家的上千件作品中脫穎而出，入圍IWS世界水彩大賽前30強。林承曄表示，申請拾穗計畫希望能和各領域最優秀的學子學習競爭、切磋較勁，從中獲得創作靈感。