跨年夜湧百萬人潮 台科大警報系統防推擠悲劇

2016-12-30 11:22

〔記者林曉雲／台北報導〕2017年倒數計時，明天將湧現百萬跨年人潮，台科大師生研發「智慧偵測警報系統」，當民眾人數達到一定的警戒值時，可出動工作人員前往疏導，避免推擠悲劇的發生。

教育部今天舉辦「技專校院技術研發」成果發表記者會，選出6項具有產業開發潛力的作品，邀請師生現場展示與說明。

台灣科技大學電子工程系教授阮聖彰帶領學生群研發「智慧偵測警報系統」，可針對近來公共場所突發的人潮事件，如推擠或昏倒等不幸悲劇，提出預先偵測和防範的解決方法。碩二生劉佳格說明，市面上大多的室內監視器，均需人工24小時緊盯螢幕，但近來公共場所如捷運車廂或超商內突發事件頻傳，因此產學界通力合作研發的智慧偵測，是用研發系統來偵測所定位區域的人群聚集特徵，辨識是否有異常人流現象，並在最短時間發出警報訊號，不管是捷運站內、跨年演唱會、賣場、百貨公司週年慶等均可使用。

因應長照時代來臨，大仁科大研發「護理師智慧型照護系統」，講師蔡馥妃表示，此系統結合護理與電子領域，專為護理人員設計如手機般的輔助照護系統，病人同時手上戴著相應的手環，如有需要時可直接按手環上的紅鈴，以振動方式通知照護的護理人員，護理人員即可直接像對講機般，第一時間回應病人的疑問，減少來回往返護理站取消鈴聲或鈴聲響太久的問題，此外該系統亦有尋求病房支援、醫護溝通平台等功能，目前已與高雄地區的醫學中心進行合作試驗。

雲科大智慧電子產品研究與開發中心主任蘇慶龍，研發「車用盲區偵測警示系統」，可經由數學演算法分析與辨識後視鏡拍下盲區的畫面，如後方有車靠近，駕駛者未注意欲轉動方向盤，系統就會發出警示聲等，維護行車安全。而修平科大副教授林振漢研發「溫室雲端監控系統」、高雄應用科大教授王敬文研發「玻璃氣泡檢測」及屏東科大副教授曾光宏研發「創新式活性引弧植釘銲接技術」均有市場開發的潛力。

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