3條橫向國道緊急電話 明年起拆除

2016-12-30 11:48

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕橫向國道的國道2號、4號、8號緊急電話，將於明年1月1日拆除，交通部高速公路局表示，用路人若於這些國道路段遇有緊急狀況，多利用1968免費客服專線求援。

高公局表示，橫向國道隧道以外緊急電話從103年7月1日試辦停用，至今僅有1通因駕駛發生事故又未帶手機而撥打緊急電話，期間無其他民眾有負面反應。考量橫向國道隧道以外緊急電話停用對用路人行車影響不大，為節省公帑，高公局決定明年起先拆除行經都會區的國2、國4及國8緊急電話。

行駛上述國道若遇緊急狀況，應儘可能將車輛停靠路肩或避車彎，並請車上乘員下車到安全地點撥打1968求援；手機收訊不良時，可撥打112緊急救難專線轉110報警，手機沒電或沒帶時，請開啟前引擎蓋或後行李箱蓋，並揮動雙手請求援助，以提醒其他用路人協助通報。另外，高公局也會加強沿線CCTV監看及協調拖救業者巡察，以發現異常及處理。

高公局呼籲民眾行駛國道時，若看到有故障車輛待援，請多發揮雞婆的精神，利用1968協助通報。1968是免付費專線。