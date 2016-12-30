元旦迎曙光 東部海岸往南機率越大
2016-12-30 10:59
太麻里曙光園區每年元旦都聚集人潮，都因雲層厚，敗興而歸。（記者王秀亭攝）
［記者王秀亭／台東報導］每年元旦東部海岸從北到南都有迎曙光的人潮，天公總是不作美，太麻里曙光園區已連16槓，台東氣象站代理主任林榮仁表示，受到副熱帶高壓靠近影響，元旦氣溫回升，水氣偏少，往南看到日出的機率越高，太麻里約有6到7成的機會。
一般民眾認為曙光是太陽躍出海平面的時刻，林榮仁說，太陽躍出海平面的那一刻稱為「日出」，還未日出前，海平面出現的第一道光才是「曙光」，兩者相差約半小時，以太麻里為例，今年曙光約在清晨6時10分，日出時間則為6時36分。
台東各地元旦日出多年連槓，林榮仁解釋，台東在冬季清晨吹東風機會高，從海面帶來豐富水氣，海面雲層增厚是主因，但今年副熱帶高壓靠近，水氣減少，看到日出機率大增，而且太麻里會比成功三仙台機率高，不過，屆時又會受到區域性天氣的影響，若突然飄來一片雲，仍舊沒機會看到日出。
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