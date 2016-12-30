考兩次英聽僅3成考生進步 1.3萬人都拿C級分
2016-12-30 10:42
〔記者蕭玗欣／台北報導〕大考中心今公佈106學年度高中英語聽力測驗成績統計報告，今年有高達8成6的考生選擇參加兩次英聽測驗，但是在共同考生當中，超過6成的學生成績維持不變，提升的人占29.93％，成績更差的則有6.90％。
大考中心表示，第一次英聽測驗與第二次考試都有參加的共同考生共3萬8760人，占第一次考試總到學生的34.78％，占第二次考試總到考生86.12％。
資料顯示，共同學生中維持成績不變的，以C級分的人數最多，高達1萬3158人，超過所有成績維持不變的考生人數的一半。此外也有考生在第一次英聽中拿F級分，第2次考試卻大躍進的拿到A級分。大考中心處長黃璀娟表示，目前僅有數字統計，但考生成績變動背後原因還要再調查。
今年第二次英聽測驗報考人數為4萬7132人，到考人數為4萬5005人，統計到考學生成績等級人數百分比，A級13.71％、B級37.23％、C級39.77％，而F級為9.29％。
黃璀娟表示，今年英聽考試違規件數最多的是考生忘帶准考證，她呼籲考生，學測即將來臨，希望考生就算沒有帶准考證，也要記得帶身分證，依規定可到試務辦公室申請補發，絕對不要因此而被扣分。
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