改善新北違停亂象 車輛遭檢舉兩次以上直接拖吊
2016-12-30 10:54
〔即時新聞／綜合報導〕為改善新北市違停亂象，各轄區派出所將分析違停熱時、熱點，只要同一輛車被檢舉超過兩次以上，便會直接拖吊。
根據《蘋果日報》報導，新北市自10月15日起，將假日拖吊的時間從8點至18點，延長為8點至21點，實施後違停檢舉的電話有效下降，從每月約1萬6千餘件，至10、11月減低為1萬2千餘件。
新北市警局乘勝追擊，要求轄區內派出所針對違停點、熱時進行分析，只要有同一輛車被檢舉超過兩次以上便直接拖吊，不讓罰單持續累積。
警方表示，無論違規程度為何，皆有可能導致重大車禍，且警察也無法時時刻刻執法，因此市府透過教育宣導、工程改善與執法策略，希望能內化民眾遵守交通安全的觀念，而非是因為有警察執勤才配合。
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