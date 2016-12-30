| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
揮別菜臉色 漢方智慧來幫忙 對抗濕冷天 防水刷毛褲熱賣
 首頁 > 生活

改善新北違停亂象 車輛遭檢舉兩次以上直接拖吊

2016-12-30  10:54

〔即時新聞／綜合報導〕為改善新北市違停亂象，各轄區派出所將分析違停熱時、熱點，只要同一輛車被檢舉超過兩次以上，便會直接拖吊。

根據《蘋果日報》報導，新北市自10月15日起，將假日拖吊的時間從8點至18點，延長為8點至21點，實施後違停檢舉的電話有效下降，從每月約1萬6千餘件，至10、11月減低為1萬2千餘件。

新北市警局乘勝追擊，要求轄區內派出所針對違停點、熱時進行分析，只要有同一輛車被檢舉超過兩次以上便直接拖吊，不讓罰單持續累積。

警方表示，無論違規程度為何，皆有可能導致重大車禍，且警察也無法時時刻刻執法，因此市府透過教育宣導、工程改善與執法策略，希望能內化民眾遵守交通安全的觀念，而非是因為有警察執勤才配合。

廣告
  • 新北市將分析各區違停熱點熱時，車輛若遭檢舉兩次以上便直接拖吊。圖為示意圖。（資料照，記者吳仁捷攝）

    新北市將分析各區違停熱點熱時，車輛若遭檢舉兩次以上便直接拖吊。圖為示意圖。（資料照，記者吳仁捷攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 交通安全 拖吊 新北市 違停
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤韓國海苔卷
豬肉翡翠麵疙瘩
白木耳桂圓紅棗露
煥然一新冰箱收納法
轉寄

標題：改善新北違停亂象 車輛遭檢舉兩次以上直接拖吊


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月30日‧星期五‧丙申年臘月初二日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.