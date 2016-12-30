怪怪！平板只玩遊戲 帳單金額卻暴增
2016-12-30 10:33
〔記者王俊忠／台南報導〕謝姓男子日前到南市東區的遠傳電信直營門市繳電信費用，他見印出的帳單其中一支專用於平板電腦的門號費用高達7千多元，詢問門市客服員後，得到的答案是「這筆費用不必繳了！」謝男追問為何會產生這筆費用？門市客服毫無回應，讓他不解、納悶！
遠傳澄清是誤會 已取消違約金項目
謝男向本報投訴，記者向遠傳門市客服員查詢此事，遠傳總公司媒體公關回應說明，經客服系統查詢是謝姓客戶的該支平板門號缺繳10月份帳款，因此產生缺繳款與違約金項目，應是5千多元，並非7千多元，可能是客戶與門市客服溝通上有誤會，請客戶見諒，這筆違約金取消，也已請客服與謝男聯絡說明。
謝男表示，他是12月25日近午到遠傳這家直營門市繳費，因自己有兩支手機門號（一支用於手機、一支用在平板電腦），印出兩手機12月帳單共1萬2千餘元，他發現平日用在平板只玩遊戲、不撥電話的門號，要繳費用竟然高達7千多元！
他不解地的詢問客服員「此門號只玩平板遊戲，從不撥手機電話，費用怎如此高？」謝男說，後來客服員告訴他「這筆費用不必繳了！」但他要追問為何會產生這筆費用？竟沒有任何客服員或主管出面回應他；他心想這回是費用突然暴增被他發現，查詢後不必繳，如業者在每支門號暗中灌水1、200元，是否可能沒發現，被當冤大頭？
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