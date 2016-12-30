版畫變身文創年畫紅包袋 校園有濃濃年味
2016-12-30 10:20
〔記者楊金城／台南報導〕台南市新營新進國小上午舉辦歲末跨年活動來除舊布新，邀請家長、社區民眾與師生一同參與，特別是發表以學生的版畫來製作文創年畫紅包袋，讓每個人感受濃濃的年味、厚厚的藝術文化以及暖暖的感恩氛圍。
擔任家長會長的市議員李退之也以美術班學生盛敏佳的「雞祥如意」年畫作品，印製了丁酉雞年春聯送給民眾，李退之說，學生的年畫創作很有創意，真是厲害。
學校發表文創年畫、紅包袋，年畫是由黃翊珊的「雙雞報喜」、許芷婕的「財神到」兩幅作品印製；紅包袋則由方楚鈞「平安積財福」、鄭鈺穎「金舞春」、楊珽鈞「雞不可失」、盛敏佳的「雞祥如意」年畫作品印製。
除了年畫紅包袋發表，也為千人創作的祈福板揭牌，一同揭開「吉」字，寓意「萬事皆吉」，讓雞年獻上吉祥如意，還有跳蚤市場，全校師生和家長一起做公益，捐助家扶中心。
校長黃耿鐘說，從蛇年開始，新進國小已經連續發行了五年的年畫、紅包袋，每年所造成的讚嘆與迴響，讓年畫創作成為該校專屬特色，也成為大台南地區家家戶戶爭相索取的過年作品。版畫是學校的教學重點，運用在年畫上成為新進國小的校本特色，讓學生在創作中學習自主行動和社會參與，在創作中更融入語文，學習推展創作理念，年畫創作已然是每一個新進學生都會的文創能力。
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