2017跨年元旦超強攻略在這！追曙光看煙火讓你秒懂

「天氣即時預報」在臉書粉絲專頁分享迎新年的跨年攻略。（圖擷取自天氣即時預報）

2016-12-30 10:21

〔即時新聞／綜合報導〕2016年即將達到尾聲，準備要去哪跨年看煙火、迎曙光了嗎？「天氣即時預報」在臉書粉絲專頁分享迎新年的跨年攻略，提供給大家參考。

天氣即時預報分享在圖表中分享31日的天氣、跨年煙火、最後夕陽、第一道曙光訊息，他提醒，西半部地區因雲量偏少，很容易看到最後一道日落，本島平地最後的日落，出現在安平、西子灣（旗津）、關山，於晚上5時25分太陽沒入地平線、正式告別2016年。

至於跨年煙火，天氣即時預報表示，在大環境轉為偏東風、回暖時，通常「劍湖山、義大世界」放煙火容易有「煙霧」，在風速小的情況下，煙霧不容易散去，觀賞條件僅「尚可（煙火剛開始清楚，再來愈來愈遮蔽）」；台北101、台中麗寶樂園，則是因為風速稍強、風向正確，因此煙霧在主舞台區不會遮蔽煙火，觀賞條件較好；高雄夢時代則是以「光雕取代煙火」，環保無污染。

天氣即時預報提醒，跨年元旦假期的天氣是「逐日回暖，東雨西晴，早晚涼中午暖」，適合出遊。