2017跨年元旦超強攻略在這！追曙光看煙火讓你秒懂
2016-12-30 10:21
「天氣即時預報」在臉書粉絲專頁分享迎新年的跨年攻略。（圖擷取自天氣即時預報）
〔即時新聞／綜合報導〕2016年即將達到尾聲，準備要去哪跨年看煙火、迎曙光了嗎？「天氣即時預報」在臉書粉絲專頁分享迎新年的跨年攻略，提供給大家參考。
天氣即時預報分享在圖表中分享31日的天氣、跨年煙火、最後夕陽、第一道曙光訊息，他提醒，西半部地區因雲量偏少，很容易看到最後一道日落，本島平地最後的日落，出現在安平、西子灣（旗津）、關山，於晚上5時25分太陽沒入地平線、正式告別2016年。
至於跨年煙火，天氣即時預報表示，在大環境轉為偏東風、回暖時，通常「劍湖山、義大世界」放煙火容易有「煙霧」，在風速小的情況下，煙霧不容易散去，觀賞條件僅「尚可（煙火剛開始清楚，再來愈來愈遮蔽）」；台北101、台中麗寶樂園，則是因為風速稍強、風向正確，因此煙霧在主舞台區不會遮蔽煙火，觀賞條件較好；高雄夢時代則是以「光雕取代煙火」，環保無污染。
天氣即時預報提醒，跨年元旦假期的天氣是「逐日回暖，東雨西晴，早晚涼中午暖」，適合出遊。
廣告
看更多！請加入自由時報粉絲團
生活‧本日最多瀏覽
生活‧即時新聞
網友回應
熱門新聞
- 暫退演藝圈的原因 浩子透露內心話....
- 不爽干預大選 歐巴馬驅逐俄35名外交官
- 《錶王傳奇》1
- 《錶王傳奇》2
- 胡瓜膏藥貼滿身 到底搞什麼
- 《錶王傳奇》5
- 無視停火協議？敘利亞政府與反抗軍再爆衝突
- 南迴公路聯結車疑自撞墜谷 司機當場死亡
- 大溪高中5死工安意外 檢察官重返現場勘驗
- 傳遼寧艦回程將穿越台灣海峽 選在小英出訪時刻...
- 新北市長選舉 鍾年晃：民進黨檯面上的都能贏
- 〈元旦迎新制〉學校盼經費不打折
- 花海加雲海 信義賞梅太美了
- 《時間先驅》2
- 仁醫林開泰 舊宅彰顯質樸
- NBA》與喬丹較量？詹姆斯：從沒想過
- 蔡英文批姚文智？ 管碧玲：小英表情輕鬆可愛
- 免費學電腦 銀髮族說好方便
- 男子長期臥床死亡 3兄弟被依遺棄致死罪起訴
- 星兒社大學習 個展秀成果
- 打造友善可親環境 淡水明年施作
- 日職》巨人為何重金挖岱桑？不可思議紀錄秒懂
- 自由廣場》綠電不足與經濟危機
- NBA》勇士全場20次失誤 杜蘭特：一直傳又不出手
- 浩翔屢傳不合仍走13年 全因這兩點
- NBA》再度受傷 林書豪坦言身心備受折磨
- 豬哥亮目睹兒被上銬飆淚 《大釣哥》父愛噴發
- 少子化冰風暴／大專註冊率 151系所抱蛋
- 經典賽》台灣再添利多 最大咖猶太裔球星投靠美國
- 老農漁民健檢 骨質疏鬆比例偏高
- 枋寮催生 明年起發生育津貼
- 花蓮大專註冊率低 重金、境外拚招生
- 冷眼集》放任在野心態竄流 執政當然疲於奔命
- 開車150Km教口琴 他助偏鄉童爭一口氣
- 《天黑請閉眼》遇靈異 無人礦坑竟傳「賣岔」
- 原民會主委傳撤換 市府：無人事異動
- 花縣府跨年活動好遠 中南區自辦
- 《錶王傳奇》6
- 《時間先驅》3
- 觀光體驗套票 優惠至明年6月
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：2017跨年元旦超強攻略在這！追曙光看煙火讓你秒懂
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分