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基中路跑20年 師生不畏低溫挑戰自我

儘管這一波寒流仍有餘威，參加路跑的基中學生仍然穿著短袖短褲上場，希望束縛少一點，成績好一些。（記者林欣漢攝）

2016-12-30  10:01

〔記者林欣漢／基隆報導〕國立基隆高中在年終舉辦越野路跑賽，1200名師生今天上午9點分梯從校門口出發，沿著源遠路、暖暖街、東勢街到暖暖苗圃再折返，男生6公里，女生及國中組5公里，學生們不畏15度低溫，穿著短袖短褲上場，十分熱血。

基中校長張智惟表示，路跑是基中每年年終的師生重大活動，今年邁入第20年，希望學生們在比賽中勝過自己，超越巔峰，為提倡運動風氣，今年特別加碼「路跑減重拿獎金」，在3個月後減重最多者，可得到4000元獎金，未來1年仍能不復胖，還能再拿4000元。

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  • 基中學生不畏今日15度低溫，路跑挑戰自己。（記者林欣漢攝）

    基中學生不畏今日15度低溫，路跑挑戰自己。（記者林欣漢攝）

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