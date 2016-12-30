侏羅紀再現！億萬年木化石隱藏超級「蛀蟲」！
2016-12-30 09:57
〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田尾鄉「隆盛木化石博物館」收藏5000件木化石，這些經過1億4千萬年以上低溫高壓形成的木化石，猶如大型玉石般晶瑩剃透，但其中一件木化石竟爬滿巨型蛀蟲，每隻都超過30公分長，令人歎為觀止。館方表示，這些巨蟲經過低溫高壓，在完全缺氧下掩埋才能形成蟲化石，巨大模樣猶如侏羅紀重現。
隆盛木化石博物館館長張小萍表示，這些巨蟲是侏羅紀時期的蛀蟲，因為生存演化關係，所以比現時的蟲類巨大許多，可長達30公分以上，這顆木化石上的蛀蟲約有7、8隻，姿態各異，有些在鑽洞，有些在爬行，顯現當時正在活動著，卻不知何原因瞬間遭到掩埋，再經過億萬年時間低溫高壓，跟腐木一起形成化石。
張小萍說，由於蛀蟲沒有骨骼，掩埋時容易遭腐蝕，但這些蟲體未被腐蝕，遺骸更清晰可見，保存度相當完整，是一件極為稀有樹蟲共生的化石，因此當初做拋光時，特別把蟲化石部分保留，以原貌呈現，不少參觀者看到都不免發出驚呼「好大的蟲」。
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