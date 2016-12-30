龍潭在地催生電影《愛找茶》 桃園客文館今晚首映

2016-12-30 10:14

〔記者李容萍／桃園報導〕台灣第一部從腳本到拍攝都由在地社群完成的電影《愛找茶》，今晚7點特別選在位於龍潭茶鄉的桃園客文館舉辦首映會，這部桃園客家原創社區電影，由桃園市政府支持拍攝、客家事務局舉辦首映活動，市府特別在跨年前夕，邀請民眾前來品茗這部散發濃厚人情味的好電影！

新生代製作人黃春源說，這部電影是以社區工作坊的方式，耗費4年的時間帶著社區居民共同學習，其中包含攝影、編劇，甚至是梳化等課程，讓鄉親們了解拍攝電影的過程，終於在去年催生溫馨感人的清新小品《愛找茶》，揉合了茶產業、龍潭在地特色與客庄文化，充分展現在地社群的凝聚力，不僅全片於桃園境內拍攝，7成以上的工作團隊及演員皆是龍潭當地人，更有50%的台詞是客語發音，希望藉由素人演員表現出真摯樸實的情感，讓看電影的人可以感同身受，融入劇中角色。

另外，男女主角也非邀請電影界有名藝人，而是由客家新生代演員鍾其翰與陳明珠分別擔任，兩人也在電影中獻出了螢幕初吻，象徵著為客家電影付出彼此的第一次；片中的「阿叔公」是由高齡92歲的蕭昌衡阿公飾演，其台詞提到「做茶，就像人生一樣，水裡來火裡去」發人深省。

今晚還邀請「台灣原創流行音樂大獎」客語組首獎得主葉鈺渟演出創作主題曲；而製作團隊為表揚參與的社區民眾，另模仿金馬獎形式，頒發「《愛找茶》金影獎」，並販售電影周邊商品、龍潭經典茶組及在地好茶。