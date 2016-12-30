元旦上國道聰明走法 高公局公布易塞車路段及時段

交通部高速公路局預估元旦連假首日國道交通量將會是平日1.5倍以上，特別公布易塞車路段及時段。（資料照，記者鹿俊為攝）

2016-12-30 09:37

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕明日就是元旦連續假期首日，交通部高速公路局預估國道交通量為平日1.5倍以上，考量許多民眾在結束跨年活動後，即接續旅遊行程或出門準備迎曙光，特別呼籲民眾跨年活動多利用大眾運輸，避免活動結束後疲勞駕駛。

由於車流量大增，導致部分時段及路段容易壅塞無法避免，高公局也整理易壅塞時段與路段供民眾參考，建議出門時能儘量避開。

明日易壅塞時段路段包含國道1號南下幼獅－頭份（7-18）、三義－豐原（9-11）、彰化－埔鹽系統（9-18）、路竹－楠梓（9-14）、東湖－內湖（14-16）、八堵－東湖（16-20）、三義－豐原（16-20）；北上台南－永康（9-13）、圓山－汐止（11-19）。

國3南下新台五路－南港系統（6-16）、安坑－關西（7-18）、烏日－霧峰系統（8-13、15-18）、寶山－茄苳（12-17）；北上新店－南港系統（6-16）、大溪－樹林收費站（16-19）。國5南下南港系統－坪林。

相關易壅塞時段與路段，用路人都可上高公局路況預報網站了解，並可查詢旅行時間以利事先規劃行程。

元旦假期與一般連假特性有些不同，根據高公局統計，往年元旦當日凌晨國道車流量高於其他連續假期，顯示部分民眾於跨年活動後，開車返家或接續旅遊行程；考量夜間車流量較低，車速普遍較快，一旦發生事故較為嚴重，高公局特別呼籲駕駛，參加跨年活動時請多利用公共運輸，如要夜間行車，務必養足精神再上路，避免疲勞駕駛或精神不濟降低專注力；若精神狀況較差，可至各服務區駕駛人休息室充分休息後再出發。