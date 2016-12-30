不可不知！2017多項交通新制上路

交通部明年1月1日起將有多項新制上路。（資料照，記者湯世名攝）

2016-12-30 09:47

〔記者鄭瑋奇／台北報導〕交通部明年1月1日起將有多項新制要上路，包含乘載孕婦小型車不受國道高乘載管制、新型式機車新車應配備晝行燈或自動開亮頭燈功能、新型式大客車新車應配備行車視野輔助系統、機場降落費新費率、調整國際水陸郵件業務等。

新型機車新車 應配備晝行燈

根據車輛安全檢測基準第73點晝行燈規定，新型式機車新車明年起應配備晝行燈或啟動即開啟頭燈功能的頭燈，經檢測審驗合格後，才能至公路監理機關辦理登檢領照。既有型式機車新車從108年1月1日起也要配有上述功能頭燈才能領牌照。

新型大客車新車 應裝視野輔助系統

台灣因地狹人稠，慢車、汽機車及大型車輛常有混流行駛情形，因大型車輛轉彎視野死角較多且內輪差情形明顯，屢有發生機車、自行車騎士絆倒捲入大型車輛輪下事故發生，嚴重影響行車安全。交通部順應車輛技術發展及運用國內資訊產業產品，正規劃強制與鼓勵併行方式，推動大型車裝設行車視野輔助系統等安全設備計畫，以改善大型車輛視野死角問題。目前已修正車輛安全檢測基準第71點行車視野輔助系統規定，新型式大客車新車明年起需配備行車視野輔助系統，經檢測審驗合格後，才能辦理登檢領照；其餘各型式大客車新車108年1月1日起標準同上。

乘載孕婦 不受高乘載管制

秉持「兒童及少年福利與權益保障法」第33條孕婦應優先獲得照顧的精神，明日元旦連假首日起，高乘載管制時段若未滿3人小型車有乘載孕婦或孕婦自行開車，只要於交流道入口檢查處出示孕婦健康手冊及附照片身分證明2項證件供查驗，即可行駛國道。

搭配新南向政策，吸引航空公司飛航松山以外的機場，明年起針對交通部所轄航空站的國際航線收費進行調整，擴大調降中南部機場國際航線降落費；除松山機場反映實際成本將調高6％至25％費率外，高雄、台中及其他飛航國際包機機場國際航線降落費，視不同機型而異，平均將較目前收費再調降約20％，期望能提高航空公司飛航意願，開拓在地旅遊市場。

中華郵政國際郵件業務調整

中華郵政公司明年起，將停辦日本、韓國、馬來西亞、新加坡、越南、泰國、印尼、澳大利亞、美國、加拿大、法國、荷蘭、南非、香港及澳門等15個國家／地區國際水陸函件；停辦韓國、港、澳等3個國家／地區國際水陸包裹出口業務。考量水陸包裹資費已14年未調整，明年起將調漲中國、日本、馬來西亞、新加坡、越南、印尼、泰國、澳大利亞、美國、加拿大、德國、法國、荷蘭及南非等14個國家／地區水陸包裹資費；不過調漲後平均重量資費仍較現行航空資費低68％。