未來幾天可望好天氣 彭啟明：把握元旦假期出遊

彭啟明表示，今年元旦假期全台各地多為晴朗的好天氣，建議民眾把握機會外出踏青。（資料照，記者張嘉明攝）

2016-12-30 09:52

〔即時新聞／綜合報導〕冷空氣持續影響，今晨嘉義測得13.4度低溫，天氣風險公司總經理彭啟明表示，今白天開始將逐漸回溫，週末元旦假期回溫會更明顯，建議民眾把握難得的好天氣到戶外走走。

彭啟明指出，今天北部地區多數地方可回溫到20度以上，中南部則可回溫到24、25度。彭啟明說，週末的回溫會更有感，白天最高溫都可到26、27度，清晨低溫約19、20度，預期這樣的天氣會持續好幾天，未來將近7到10天會是較為穩定的天氣。

至於跨年及元旦日出的天氣，彭啟明表示，東北部的新北山區到宜蘭、花蓮北部因改吹東風的影響，可能雲多偶雨，北部雲量較多，但仍有機會從雲縫看到日出。中南部天氣晴朗，中部山區應該都可看到日出。

彭啟明進一步指出，跨年煙火的部分，這次和往年的東北風不太相同，會略吹東風，加上風速較往年小，擴散條件可能較差。彭啟明說，觀賞煙火的方位就要多加留意，尤其是在台北101、中南部的劍湖山及義大觀賞的民眾，更要注意當時的風向，以免被施放煙火產生的煙霧遮蔽了視線。