校園樹下有雙美腿？吸引老師圍觀…
2016-12-30 08:56
校園樹下露出一雙美腿？再近一點看，才發現是兩支蕈菇。（李政峰提供）
〔記者陳鳳麗／草屯報導〕南投縣草屯國小校園圍了一群老師忙拍照，「這雙腿還真均勻！」「根本就是芭比娃娃穿絲襪和高跟鞋！」只見讓大家議論紛紛的美腿擺出撩人姿勢，引人遐想，湊近一看才知是兩支蕈菇，老師們嘖嘖稱奇下，趕緊用手機拍下。
在草屯國小校園一棵五葉松樹下，被發現的這雙美腿，其姿態彷彿美女躺在那裡，修長均勻且穿上漸層顏色絲襪，再穿上珊瑚紅鞋子，與絲襪顏色呼應。
剛好也到學校看到這雙「美腿」的家長會長李政峰說，這雙腿一支伸直、一支自然彎曲，乍看以為是頑皮的小朋友把芭比娃娃埋在樹下，細看才發現它們是兩支沒有菇傘的蕈菇。
台大實驗林管處的樹醫生蕭文偉表示，這雙遠觀看似美腿的菇，名叫「紅鬼筆」，這雙美腿就是它的子實體。而鬼筆科菇類從生出到腐爛的過程很快速，要看到它們，可說是可遇而不可求。
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