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上午8：30東部外海地震！ 龜山島震度4級

東部海域、宜蘭縣政府偏北方29.1公里發生芮氏規模4.8地震。（圖取自中央氣象局）

2016-12-30  09:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天早上8時30分，台灣東部海域（宜蘭縣政府偏北方29.1公里處）發生芮氏規模4.8地震，地震深度為75.4公里，各地最大震度為宜蘭龜山島4級、新北市三貂角3級、宜蘭市2級、花蓮縣和平2級、台東縣成功2級、台北市1級、新北市1級、桃園市1級。

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