真人版刺客教條 超美風景真的在台灣！

影片在新社古堡花園拍攝。（圖取自YouTube）

2016-12-30 08:52

〔即時新聞／綜合報導〕電影《刺客教條》以遊戲改編成電影，上映以來受到好評，有一群熱愛《刺客教條》的粉絲組了「HoneyCity Studio」創意影像團隊拍攝跑酷影片，並在台中的新社古堡花園取景，影片中的風景也讓網友直呼不可思議！

影片在新社古堡花園拍攝，他們拍這影片的用意也是希望大家可以看到台灣美麗的風景。不少網友留言詢問在哪拍的，當網友得知在台灣拍的，都相當不可思議，直呼這地方真的太美了。

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