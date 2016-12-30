12/30 各報重點新聞一覽
自由時報
少子化海嘯襲 大專教師恐萬人失業
台灣高教失業潮凶猛來襲！105學年大學校院有151個系所招生掛零，教育部預估8年內如60校退場，全國4萬8000位教授，恐有1萬2000位要丟頭路，占高教師資的四分之一！
30年危險老屋重建 享容積減稅優惠
為加速危險及老舊建物重建，行政院會昨拍板「都市危險及老舊建築物加速重建獎勵條例草案」，經評估須拆除重建的卅年以上老屋或危險建物，可享容積與建蔽率獎勵，並享兩年房屋稅及地價稅減半優惠，若未出售房屋，可終身享有房屋稅減半優惠，估計近百萬戶適用，行政院盼爭取立法院加開臨時會通過法案。
酒駕害3命判6年 「葉少爺」關3年就假釋
酒駕肇事害死三條人命的「葉少爺」葉冠亨被判刑六年，去年底移監法務部矯正署明德外役監，服刑三年又一個月後，假釋獲准，昨天出獄。
蘋果日報
酒駕害3命 葉少爺出獄
三條人命竟只關三年！高雄闊少葉冠亨四年前在舞廳通宵喝酒後，開賓士車狂飆撞死路人李幸蓉，車上友人陳岡逸亦傷重死亡，三天後李婦的丈夫悲慟猝死，留下八歲孤女，葉遭判刑六年定讞，但僅服刑三年又三十二天，昨即獲假釋出獄，葉雖公開表示願全力協助被害家屬的需要、參加反酒駕宣導，但死者家屬昨痛罵「他憑什麼假釋？我的恨一直都在！」
史上最慘 大專151系所註冊率抱蛋
少子化衝擊，大專校院收不到學生情況創史上最慘！教育部昨公布本學年大專院校各系所新生註冊率，總計全台共8899個科系所，其中竟有151個註冊率掛零，完全未收到學生。各校招生主力─學士班日間部註冊率，則以位於台南、日前爆發賣假學歷案的南榮科技大學最慘，僅18.74％。學者分析，少子化對交通不便的學校首當其衝，各校應發展特色科系，科大則應拼與業界結合。
聯合報
紫爆汙染源 二行程機車明年淘汰2成
為搶救空汙，環保署昨宣示加速淘汰二行程機車，明年底前全國目標是淘汰卅萬輛，占總數兩成一。全台現在共提規畫四十個空氣品質淨區，主要分布在風景區、人口密集區，環保署明年將提出修正空汙法，汙染車輛若進入可開罰；環保署長李應元昨重申目標，明年細懸浮微粒（PM2.5）要比去年再降兩成、四年後再降五成。
林懷民祖厝 捐給嘉義縣府
雲門舞集創辦人林懷民的老家「林開泰診所」，在林開泰四子林松茂和長孫林懷民奔走下，昨天捐贈給嘉義縣府並被列入縣定古蹟；林家舊宅有「博士窩」之稱，位次新港鬧區。為留下祖先歷史，家族經過討論決定捐給政府保存並做公益使用。
中國時報
立委提案修法 酒駕撞死人 罰洗遺體
兩岸關係陷入「冷和」，官方交流停擺，前景未明。陸委會主委張小月昨坦言，5月20日迄今，兩岸關係不是太好，明年主要看美中關係走到什麼面向，再加上中共內部將召開第19次全國代表大會，當然希望兩岸不要有意外與差錯，在此情況下，不敢有樂觀評估。
好康照過來 32項新制元旦上路
2017年即將到來，明年元旦共有32項重大政策上路，攸關民眾權益至鉅，包括明年綜所稅免稅額調高至8.8萬元，70歲長者調高到13.2萬元；青年安心成家購屋優惠貸款從明年起再延長2年，基本工資時薪調高至133元，月薪調至2萬1009元，共162萬名勞工受惠。
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