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嘉義清晨低溫13.4度 元旦假期可望好天氣

中央氣象局指出，今天（30日）清晨氣溫仍低，平地最低溫在嘉義僅13.4度，隨著冷氣團減弱，白天各地氣溫將回升。（資料照，記者劉濱銓攝）

2016-12-30  06:46

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象局指出，今天（30日）清晨氣溫仍低，平地最低溫在嘉義僅13.4度，隨著冷氣團減弱，白天各地氣溫將回升。此外氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。

氣象局表示，大陸冷氣團持續減弱，但各地清晨氣溫仍低，西半部及宜蘭地區大多介於14到16度間，花東約17、18度，預計北部、南部及東半部白天高溫會回升至20至23度，中部則可至25度。

天氣方面，隨著南方水氣逐漸減少，風向由東北風轉為東北東風，降雨偏向迎風面的基隆北海岸、大台北東側及宜、花、東地區，其他地區降雨機率偏低。

氣象局預估，週六（31日）白天溫度持續回升。到了下週日（1月1日）天氣會更為穩定一些，各地大多為多雲到晴，僅東半部地區及北部山區有局部短暫雨，日夜溫差大。

空氣品質方面，今天高屏地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為良好至普通等級，指標污染物為細懸浮微粒。

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部
11 ~ 18 14 ~ 25 17 ~ 23 14 ~ 20

氣象局於各地（除台北市、南投縣、嘉義市）發布陸上強風特報。（取自氣象局網站）

今日天氣預報。（取自氣象局網站）

今日各地紫外線多為中量級。（取自氣象局網站）

今天高屏地區AQI為對敏感族群不健康等級。其他及離島地區為良好至普通等級。（圖片取自環保署空氣品質監測網）

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