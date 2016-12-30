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船長視他如兄弟 印尼境外漁工一跟20年

2016-12-30  06:24

［記者陳彥廷／屏東報導］日前屏東東港籍漁船上一名境外交換漁工於船上死亡，境外漁工隨船勞動條件再受社會關注，甚至引起軒然大波，但輿論卻視整個漁界勞動環境皆是如此，讓大部分視外籍漁工為得力助手的船長備受壓力且大為不平，船上有數名外籍漁工已跟船作業逾10年的「滿春號」船長洪志彬現身說法，他說，視漁工如兄弟，討海一途才能長久。

本國漁工近年幾乎找不到，台灣以外籍漁工為主，並以境外交換及透過仲介兩方式引進，遠洋漁船因出海長達兩、三個月，約有7成都到國外漁業基地透過當地仲介進行所謂境外交換補齊人力，其中又以印尼籍漁工最多，越南及菲律賓次之。

CT4噸級的滿春號，船上8名漁工全為印尼籍，年資從1到20年都有，昨天他們「預支」薪水，洪志彬用印尼語叮嚀他們晚上「不要喝太多酒」後就一一發放，他笑說，這本來就是他們該自由運用的所得。

「SARI已隨船20年，台語都聽得懂！」洪志彬因朝夕和漁工相處，都已可用印尼語和漁工溝通，甚至還會簡單菲國語言及泰語，他說，討海屬傳統3k行業，但所給付薪水優於印尼或越南等的薪資條件，因為穩定又較高薪，業界許多漁工就算2年合約到期仍不會離開，持續跟著台灣船長，這不是他船上特有現象，大多數同業都將外籍漁工視為打拚事業的夥伴。

洪志彬為防漁工遭印尼仲介剝削，近年都自己發放薪水，大部分都有500美元的程度，還不包括豐收的獎金、分紅，1年沒有出海待港內的時間約3到4個月，薪水照發還包吃包住，視漁工如兄弟，討海一途才長久。洪志彬說，像SARI就是他從其他船長處「接手」而來，跟台灣船至少20年，納悶若台灣漁界環境真如外界傳聞的那麼差，「那他們怎麼待得住」？

會員船數佔太平洋、印度洋等遠洋漁船逾半的台灣鮪延繩釣協會秘書長何志杰則表示，確實存在不重視境外漁工人權的船長個案，但若將該行為套用到所有船長、船東身上，將讓只想好好捕魚的大多數船長承擔原不屬於他們的巨大壓力。

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  • 印尼籍境外交換漁工，未出海時就在港邊活動。（記者陳彥廷攝）

    印尼籍境外交換漁工，未出海時就在港邊活動。（記者陳彥廷攝）

  • 印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

    印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

  • 印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

    印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

  • 印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

    印尼籍境外交換漁工向船東預支薪水。（記者陳彥廷攝）

  • 鮪延繩釣協會漁船睡艙。（記者陳彥廷翻攝）

    鮪延繩釣協會漁船睡艙。（記者陳彥廷翻攝）

  • SARI（左二）已跟隨台漁船約20年。（記者陳彥廷攝）

    SARI（左二）已跟隨台漁船約20年。（記者陳彥廷攝）

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