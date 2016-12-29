二寮迎曙光超夯 帶動旅宿商機

2016-12-29 23:01

〔記者吳俊鋒／台南報導〕台南的跨年三部曲，一直都深受歡迎，在左鎮區二寮進行的元旦迎曙光活動，觀日出的票券，供不應求，也帶動了旅遊商機，附近的新化大坑休閒農場住宿已爆滿，而兼具晨曦之美的虎頭埤風景區，客房預約也超過8成，相當熱門。

由於二寮觀日平台的空間有限，迎曙光活動都採總量管制，僅開放3000人以交通車接駁上山，也讓就近住宿的需求量大增。

大坑休閒農場跨年夜住宿預約已額滿，為此還自辦迎新活動，邀請樂團演唱，並設計了啤酒PK賽與幸運獎金送等趣味遊戲助興，讓遊客在歡樂的氣氛中倒數計時，欣賞煙火，熱鬧歡慶2017。

跨年夜後的凌晨，會再接駁遊客就近到二寮，共同欣賞元旦第1道曙光，由於很早就啟程，擔心沒東西吃，農場也特製應景的「日出親子丼」，下山時可以大飽口福。

大坑休閒農場主廚蔡佳儒表示，親子丼的肉片就像白雲，土雞蛋黃象徵日出，青蔥則是翠綠的環山，很有意思，份量足夠，適合早午餐。

為迎接新春，農場還邀請工藝名家蔡國彬跨刀，歷時兩個月，設計、打造「雞祥如意」系列創作，代表全家幸福團圓，向遊客賀歲，跨年夜正式發表。

至於虎頭埤，青年活動中心當晚的住宿預約已達8成以上，團體居多，都是要就近前往二寮看日出、迎曙光，而露營區也有一半被訂走了，屆時會很熱鬧。