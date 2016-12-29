傳承愛心！口琴大師開百里路指導偏鄉童

口琴老師吳常熙，每個禮拜不辭辛勞，開150公里的車程到三條國小義務指導口琴隊。（記者陳冠備攝）

2016-12-29 23:10

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣溪州鄉三條國小，全校沒有會吹口琴的老師，但是口琴隊竟然連續10年參加縣賽得獎，甚至還進入全國賽奪下佳績，口琴老師吳常熙意外發現這群偏鄉小孩驚人天份，去年起，每週從台中東勢開車150公里到三條國小，義務指導口琴隊。吳常熙表示，每週最快樂的時光就是開很遠的路，來教導這群愛音樂的小孩。

三條國小全校只有110人，口琴隊成軍10年來，校內一直沒有口琴專業教師，只由專長鋼琴的教師朱彥品等人指導，這群學生也相當爭氣，年年獲獎，101年更打敗彰化市中山國小，代表彰化縣參加全國賽，決賽時因選用吳常熙的改編的演奏曲，得到優勝佳績而獲得注目。

吳常熙表示，自己是農家子弟出身，直到高中才接觸口琴，第1隻口琴還是老師送的，曾在臉書上看到三條國小缺少專業老師下，竟能年年得獎，覺得很神奇，也覺得很感動，去年9月與校長聯繫後，決定每週4花2個小時的車程，到150公里遠的三條國小義務教學，不計成本要把這份愛心傳承下去。

吳常熙說，父母親給小孩最好的投資就是學音樂，但是學音樂城鄉還是有差距，城市教學資源豐富，偏鄉甚至連音樂老師都沒有，因此推廣口琴的首要目標，就是往偏鄉跑，而且口琴，攜帶最方便，價格也最便宜。

學生廖宗勝表示，覺得吹口琴很美妙，進入口琴隊1年多來，沒想到自己能吹奏出這麼多首歌，覺得很有成就感，也很感謝吳老師幫我們寫很多曲子讓我們練習，讓我們可以學到更高超的音樂領域。

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