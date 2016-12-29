搶救台灣名畫家百年故居 修復劉家洋樓啟動
劉家洋樓已整理環境，下月動工展開修復。（記者楊金城攝）
〔記者楊金城／台南報導〕台灣畫壇前輩劉啟祥在柳營劉家洋樓（頤樓）的故居有百年歷史，具文化保存的意義，在歷經3年追尋劉家後代17位土地持有人同意，又爭取經費後，台南市文資處終於在最近對這座劉家洋樓展開修復，預計2年後完工，以劉啟祥美術紀念館重現洋樓的風采。
對劉啟祥故居展開修復，台南市文化局長葉澤山也總算安心，他說，劉啟祥故居完成修復後，市府將取得10年使用權，計畫成立劉啟祥美術館（紀念館），主建築洋樓未來是文物和畫作展覽，原劉啟祥的畫室作為輕食和展覽空間，戶外設景觀庭園咖啡座、用餐區，部份空間將委外經營，籌措劉家洋樓的維護費。
劉家洋樓約建於1910年代，位在柳營劉家古厝（劉家祠堂）的左側，是獨棟二樓磚造、木構、泥牆的洋樓，由劉家後代劉焜煌所建，劉焜煌有四個兒子，劉啟祥是三子。
而劉啟祥和顏水龍、郭柏川是台灣知名畫壇前輩，劉啟祥留學日法習畫，終戰後移居高雄，被譽為高雄西畫之父。
劉家洋樓閒置多年，損壞情況十分嚴重，劉啟祥的兒子劉耿一在3年前求助市府，才開啟搶救頤樓和畫室。
劉家洋樓既非古蹟、也非歷史建築，修復經費是一大問題，葉澤山說，市府以台南市「名人故居」計畫編列2400萬元預算修復劉家洋樓，劉家後人不必負擔修復費，但同意市府使用劉家洋樓10年，修復劉家洋樓具歷史建築之美和保存文化資產意義。
包商先整理洋樓內和庭院的雜物、樹木，預計下月正式動工，未來竣工修復後，可與一旁劉家古厝、位在柳營火燒店的本土音樂大師吳晉淮音樂紀念館串連成觀光帶。
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二樓受損情形。（記者楊金城攝）
劉家洋樓走廊的天花板損壞嚴重。（記者楊金城攝）
洋樓二樓壞到開天窗。（記者楊金城攝）
劉啟祥昔日的畫室。（記者楊金城攝）
劉家洋樓有廣大的庭院，可想見當年大戶人家的樣貌。（記者楊金城攝）
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