粉碎爛事迎接新年 民眾齊聚紐約時代廣場

美國紐約時代廣場昨（28）日盛大舉辦「除晦日」活動，民眾紛紛將不想帶到2017年的舊物、傷心記憶等帶到現場粉碎，希望能藉此拋掉不開心的過去，迎接全新的一年。（路透）

2016-12-29 23:04

〔即時新聞／綜合報導〕美國紐約時代廣場昨（28）日盛大舉辦「除晦日」（Good Riddance Day）活動，民眾紛紛將不想帶到2017年的舊物、傷心記憶等帶到現場粉碎，希望能藉此拋掉不開心的過去，迎接全新的一年。

綜合媒體報導，美國紐約時代廣場的「除晦日」活動，今年邁入了第10年，民眾紛紛帶來大包小包的帳單、舊物，或是將2016年不好的記憶寫在紙上，再分別用碎紙機、鐵鎚等「粉碎」這些不開心的事，或是把這些傷心記憶直接丟到垃圾桶當中，藉此象徵拋掉不開心的過去，迎接全新的一年。

有民眾表示「我想把英國脫歐的決定丟掉」，也有民眾在紙上寫「川普當選總統」，然後將這傷心記憶送進垃圾桶，還有罹患癌症的民眾把假髮帶來丟掉，藉此祈求能早日恢復健康。主辦單位表示，在「除晦日」甩開霉運、除舊佈新的同時，也能讓人開始思考明年的計畫，並下定決心迎接新年。

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