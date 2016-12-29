| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
快訊
港富商擄人勒贖案 主嫌甘俊松收押禁見 寶寶過敏干擾睡眠 影響發育 職場女力不氣虛 考核加分就靠「她」
 首頁 > 生活

麻豆走秀清涼畫面玩直播 瞬吸上萬人線上觀賞

清涼內衣走秀透過手機直播，輕鬆吸引上萬人觀賞。（記者張忠義攝）

2016-12-29  22:13

〔記者張忠義／高雄報導〕隨者科技進步，近年來直播熱潮幾乎是各行各業的銷售趨勢！一家內衣業者今天在高雄舉辦新品發表會，請來知名女模茵茵、名婷展示2017最新內衣款式，有年輕美眉當麻豆，大方展現曼妙身材，還當場示範怎麼穿才會UP、UP，透過手機直播立刻把走秀畫面傳送到網路上，清涼吸睛，網友果然很吃這套，立刻吸引上萬人線上觀賞，業者也樂得帶動業績成長。

最近幾年來在業者強力促銷下，購買紅色內衣已由傳統風俗發展成全民運動，不僅業者打著開運的口號推出新商品，許多消費者每逢節慶、婚禮更是非紅不買，紅內衣在過年期間業績較平常成長2-3成，除夕前夕更是開運內衣買氣高峰。

業者順勢推出符合節慶氣氛的紅內衣，透過直播，除了可以讓消費者瞭解最新款式，也對增加銷售業績有一定幫助。

廣告
  • 一家內衣業者今天在高雄展示2017最新內衣款式發表會。（記者張忠義攝）

    一家內衣業者今天在高雄展示2017最新內衣款式發表會。（記者張忠義攝）

  • 麻豆舉手投足間都立刻透過手機直播。 （記者張忠義攝）

    麻豆舉手投足間都立刻透過手機直播。 （記者張忠義攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 內衣 清涼秀 直播 紅內衣 開運
相關新聞
Top
生活‧本日最多瀏覽
» 更多生活新聞
生活‧即時新聞
» 今日即時新聞
網友回應
熱門新聞
編輯推薦
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
便當菜✤蝦仁粉絲
快炒方便✤泡菜牛肉
暖暖喝✤Hot Toddy
日本主廚教你捏飯糰
轉寄

標題：麻豆走秀清涼畫面玩直播 瞬吸上萬人線上觀賞


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年12月29日‧星期四‧丙申年臘月初一日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.