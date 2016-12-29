麻豆走秀清涼畫面玩直播 瞬吸上萬人線上觀賞

清涼內衣走秀透過手機直播，輕鬆吸引上萬人觀賞。（記者張忠義攝）

2016-12-29 22:13

〔記者張忠義／高雄報導〕隨者科技進步，近年來直播熱潮幾乎是各行各業的銷售趨勢！一家內衣業者今天在高雄舉辦新品發表會，請來知名女模茵茵、名婷展示2017最新內衣款式，有年輕美眉當麻豆，大方展現曼妙身材，還當場示範怎麼穿才會UP、UP，透過手機直播立刻把走秀畫面傳送到網路上，清涼吸睛，網友果然很吃這套，立刻吸引上萬人線上觀賞，業者也樂得帶動業績成長。

最近幾年來在業者強力促銷下，購買紅色內衣已由傳統風俗發展成全民運動，不僅業者打著開運的口號推出新商品，許多消費者每逢節慶、婚禮更是非紅不買，紅內衣在過年期間業績較平常成長2-3成，除夕前夕更是開運內衣買氣高峰。

業者順勢推出符合節慶氣氛的紅內衣，透過直播，除了可以讓消費者瞭解最新款式，也對增加銷售業績有一定幫助。