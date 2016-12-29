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6歲隨父擺攤賣襪子 攤協理事長出錢出力助弱勢

2016-12-29  22:06

［記者洪美秀／新竹報導］6歲就跟著爸爸騎腳踏車在路邊擺攤賣襪子，新竹市攤販之子林良琪如今是攤販協會理事長，掌理1500多個攤位，未忘記小時候在路邊吹寒風賣襪子的苦日子，長大後總是行善助人，得知創世與人安舉辦的寒士尾牙活動尚缺經費，除捐出60個500元應急紅包，更免費開放場地供基金會做公益演唱表演，號召更多人行善。

林良琪說，記得小時候爸媽總是很早出門，因為新竹風強，常無法騎「腳踏車」，得要推或牽著走，看到市場或人潮聚集處就擺攤賣襪子、手帕等小東西，因為爸爸是孤兒，舉目無親，不敢批大量的貨，總是賣出一雙襪子後、再進一雙襪子，父親「三雙襪子」的攤販哲學，也影響他的生意之道。

林良琪說，民國66年，因為市政府要管理攤販業者，爸爸在中正台夜市有了第一攤固定的攤位，後來他跟在爸爸身邊擺攤做生意，漸漸人脈漸廣，也開始管理攤位，把父親的攤販哲學發揚光大。

常有低收入戶想擺攤糊口飯卻繳不出租金，林良琪便不收租金，身為攤販之子，他了解攤販業者的辛苦，如今掌理樹林頭夜市、中正台夜市及竹蓮市場、後站夜市和中正市場等1500多個攤位，林良琪對弱勢社福團體或低收入戶，總是來者不拒，每年捐助社福單位的金額也有近百萬元，愛心不落人後。

行事低調卻樂於行善，林良琪得知人安與創世基金會今年辦寒士尾牙宴仍缺近七成經費，除答應捐助60個500元應急紅包，也免費開放中正市場1樓的場地，做為創世基金會「週末live享樂」表演場地，讓基金會可以有個場所唱歌、表演及募款。

接下來的每個週末，民眾逛中正市場，不僅可採買，還可聽到高品質的live band音樂表演，只要捐100元，就可聽到想聽的歌，做為捐助寒士尾牙宴的經費，也可索取集愛袋助寒士，幫助老殘窮，可電洽：03-523-1137。

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  • 新竹市攤販之子林良琪發揚父親三雙襪子的哲學，常免費讓弱勢及低收入戶擺攤。（記者洪美秀攝）

    新竹市攤販之子林良琪發揚父親三雙襪子的哲學，常免費讓弱勢及低收入戶擺攤。（記者洪美秀攝）

  • 林良琪今年捐助寒士尾牙60個500元紅包，且開放場地讓創世基金會表演唱歌及募款。（記者洪美秀攝）

    林良琪今年捐助寒士尾牙60個500元紅包，且開放場地讓創世基金會表演唱歌及募款。（記者洪美秀攝）

  • 林良琪今年捐助寒士尾牙60個500元紅包，且開放場地讓創世基金會表演唱歌及募款。（記者洪美秀攝）

    林良琪今年捐助寒士尾牙60個500元紅包，且開放場地讓創世基金會表演唱歌及募款。（記者洪美秀攝）

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